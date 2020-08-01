В центре Екатеринбурга «похитили» женщину
Происшествия
Фото: gazeta.ru
Накануне, 27 августа, в Екатеринбурге на перекрёстке Ленина-Мамина-Сибиряка молодой человек на BMW X5 схватил девушку и швырнул её в салон. Очевидцы восприняли это за похищение.
Во время происходящего девушка плакала и просила отпустить её, но мужчина на это не реагировал. На просьбы прохожих молодой человек отвечал бранью.
В ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что в дежурной части приняли сообщение о похищении девушки в центре города. Хозяин машины, в которой увезли девушку, был позже установлен.
Оказалось, что это супруги. Молодой человек рассорился со своей женой, когда они ехали на машине за город. Девушка решила выйти из машины, но супруг догнал её и вернул в автомобиль.
Во время происходящего девушка плакала и просила отпустить её, но мужчина на это не реагировал. На просьбы прохожих молодой человек отвечал бранью.
В ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что в дежурной части приняли сообщение о похищении девушки в центре города. Хозяин машины, в которой увезли девушку, был позже установлен.
Оказалось, что это супруги. Молодой человек рассорился со своей женой, когда они ехали на машине за город. Девушка решила выйти из машины, но супруг догнал её и вернул в автомобиль.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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