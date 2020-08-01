Десятки человек вывели на улицу из-за пожара в многоэтажке в Екатеринбурге

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня днём в Екатеринбурге произошёл пожар в жилом девятиэтажном доме на улице Алтайской. Спасатели эвакуировали из здания 50 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава. Установлено, что в результате возгорания было повреждено домашнее имущество на балконе в квартире на девятом этаже.Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.