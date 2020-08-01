В Екатеринбурге подростки разбились на угнанном автомобиле. За рулем был 15-ти летний школьник
Происшествия
Дорожно-транспортное происшествие c тремя несовершеннолетними пострадавшими произошло в Екатеринбурге ранним утром 26 августа 2020 года около дома № 15а по улице Челюскинцев, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу. Выяснилось, что за рулем был 15-ти летний подросток, который угнал чужой автомобиль.
«При патрулировании Кировского района экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу обратил внимание на автомашину «ВАЗ-21140», водитель которой на большой скорости проехал перекресток улиц Омская – Сулимова на запрещающий красный сигнал светофора. Сотрудники полиции продолжили движение за правонарушителем, который во время движения не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
В результате происшествия пострадали три человека. С места аварии с тяжелыми травмами в больницу госпитализированы 15- летний водитель и 16- летний пассажир автомашины «ВАЗ-21140». В 23 ГКБ машиной скорой медицинской помощи доставлен и 23- летний пассажир, у которого врачи диагностировали травму головы и перелом костей таза. Транспортное средство получило значительные механические повреждения.
Сотрудниками ГИБДД при осмотре автомашины установлено, что она имеет признаки угона.
«Сотрудниками ГИБДД установлен владелец угнанной автомашины «ВАЗ-21140», который пояснил, что накануне вместе с коллегами приехал в один из магазинов для установки оборудования. Автомашину припарковал на неохраняемой автостоянке по адресу: Сулимова, 46, периодически ходил к автомобилю за инструментами. Сегодня ранним утром вышел с объекта и на парковке автомашину не обнаружил», - добавили в ГИБДД Екатеринбурга.
Сотрудниками полиции также установлено, что все пострадавшие неоднократно судимы за ранее совершенные преступления.
«При патрулировании Кировского района экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу обратил внимание на автомашину «ВАЗ-21140», водитель которой на большой скорости проехал перекресток улиц Омская – Сулимова на запрещающий красный сигнал светофора. Сотрудники полиции продолжили движение за правонарушителем, который во время движения не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
В результате происшествия пострадали три человека. С места аварии с тяжелыми травмами в больницу госпитализированы 15- летний водитель и 16- летний пассажир автомашины «ВАЗ-21140». В 23 ГКБ машиной скорой медицинской помощи доставлен и 23- летний пассажир, у которого врачи диагностировали травму головы и перелом костей таза. Транспортное средство получило значительные механические повреждения.
Сотрудниками ГИБДД при осмотре автомашины установлено, что она имеет признаки угона.
«Сотрудниками ГИБДД установлен владелец угнанной автомашины «ВАЗ-21140», который пояснил, что накануне вместе с коллегами приехал в один из магазинов для установки оборудования. Автомашину припарковал на неохраняемой автостоянке по адресу: Сулимова, 46, периодически ходил к автомобилю за инструментами. Сегодня ранним утром вышел с объекта и на парковке автомашину не обнаружил», - добавили в ГИБДД Екатеринбурга.
Сотрудниками полиции также установлено, что все пострадавшие неоднократно судимы за ранее совершенные преступления.