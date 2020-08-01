В Екатеринбурге подростки разбились на угнанном автомобиле. За рулем был 15-ти летний школьник

© Вечерние ведомости

Дорожно-транспортное происшествие c тремя несовершеннолетними пострадавшими произошло в Екатеринбурге ранним утром 26 августа 2020 года около дома № 15а по улице Челюскинцев, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу. Выяснилось, что за рулем был 15-ти летний подросток, который угнал чужой автомобиль.«При патрулировании Кировского района экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу обратил внимание на автомашину «ВАЗ-21140», водитель которой на большой скорости проехал перекресток улиц Омская – Сулимова на запрещающий красный сигнал светофора. Сотрудники полиции продолжили движение за правонарушителем, который во время движения не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение», - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.В результате происшествия пострадали три человека. С места аварии с тяжелыми травмами в больницу госпитализированы 15- летний водитель и 16- летний пассажир автомашины «ВАЗ-21140». В 23 ГКБ машиной скорой медицинской помощи доставлен и 23- летний пассажир, у которого врачи диагностировали травму головы и перелом костей таза. Транспортное средство получило значительные механические повреждения.Сотрудниками ГИБДД при осмотре автомашины установлено, что она имеет признаки угона.«Сотрудниками ГИБДД установлен владелец угнанной автомашины «ВАЗ-21140», который пояснил, что накануне вместе с коллегами приехал в один из магазинов для установки оборудования. Автомашину припарковал на неохраняемой автостоянке по адресу: Сулимова, 46, периодически ходил к автомобилю за инструментами. Сегодня ранним утром вышел с объекта и на парковке автомашину не обнаружил», - добавили в ГИБДД Екатеринбурга.Сотрудниками полиции также установлено, что все пострадавшие неоднократно судимы за ранее совершенные преступления.