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Более трёх тысяч тонн фруктов привезли на Урал с начала года

12.23 Среда, 6 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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С начала 2025 года на Урал привезли более трёх тысяч тон фруктов, включая нектарины, персики, абрикосы, сливы и черешню.

Общая стоимость ввезённых фруктов достигла 600 миллионов рублей, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Основным поставщиком остается Узбекистан, откуда в этом году поступило почти две тысячи тонн продукции на сумму свыше 300 миллионов рублей. В управлении также отмечают, что по сравнению аналогичным периодом прошлого года объём импорта нектаринов из Узбекистана увеличился в 2,2 раза, а поставки персиков и слив возросли на 20%.

Кроме того, в текущем году нектарины импортировали из Китая – на Урал привезли более 500 тонн плодов на 100 миллионов рублей. По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, в физическом выражении это в 1,4 раза больше, чем в прошлом году, а в стоимостном – в три раза.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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21:01 Непутёвая мать из Каменского района осуждена за злостное уклонение от уплаты алиментов
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17:38 Администрацию Краснотуриньского округа обязали сделать освещение на окраине посёлка Рудничный
17:22 В Полевском у иностранцев аннулировали семь водительских удостоверений
16:42 Для помощи диким животным в зимнее время в Свердловской области выращивают кормовые поля
16:14 В Свердловской области начали судить за реабилитацию нацизма 75-летнего пенсионера
15:38 В ГИБДД раскрыли подробности смертельного ДТП в посёлке Верхнее Дуброво
15:30 В Екатеринбурге сдали многоэтажку со встроенно-пристроенным детским садом
13:16 Водителю опрокинувшегося на строителя автокрана вынесли приговор в Екатеринбурге
12:25 На части улиц Юго-Западного района Екатеринбурга на два дня запретят парковку
11:52 Перегородившего дорогу реанимобилю водителя в Екатеринбурге нашли
11:39 Ещё 27 человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит в Свердловской области
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