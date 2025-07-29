Более трёх тысяч тонн фруктов привезли на Урал с начала года

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала 2025 года на Урал привезли более трёх тысяч тон фруктов, включая нектарины, персики, абрикосы, сливы и черешню.Общая стоимость ввезённых фруктов достигла 600 миллионов рублей, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления.Основным поставщиком остается Узбекистан, откуда в этом году поступило почти две тысячи тонн продукции на сумму свыше 300 миллионов рублей. В управлении также отмечают, что по сравнению аналогичным периодом прошлого года объём импорта нектаринов из Узбекистана увеличился в 2,2 раза, а поставки персиков и слив возросли на 20%.Кроме того, в текущем году нектарины импортировали из Китая – на Урал привезли более 500 тонн плодов на 100 миллионов рублей. По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, в физическом выражении это в 1,4 раза больше, чем в прошлом году, а в стоимостном – в три раза.