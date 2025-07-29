Более 10 тысяч насекомых и клещей-помощников привезли в Свердловскую область

– пояснили в ведомстве.

«Энтомофаги – помощники в борьбе с вредителями. Эти насекомые, членистоногие и другие организмы – незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур»,