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Более 10 тысяч насекомых и клещей-помощников привезли в Свердловскую область
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
В Свердловскую область привезли более 10 тысяч энтомофагов – насекомых и клещей, которые будут помогать в сельском хозяйстве.
Их ввозили в регион в период с 23 по 30 июля, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхозназдора.
Всего на Урал привезли 10 325 энтомофагов. Все «работяги» из Краснодарского края.
Отмечается, что поставки проведены с надлежащим оформлением ветеринарных сопроводительных документов. Каких-либо нарушений специалисты Россельхознадзора не выявили.
Их ввозили в регион в период с 23 по 30 июля, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхозназдора.
«Энтомофаги – помощники в борьбе с вредителями. Эти насекомые, членистоногие и другие организмы – незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур»,
– пояснили в ведомстве.
Всего на Урал привезли 10 325 энтомофагов. Все «работяги» из Краснодарского края.
Отмечается, что поставки проведены с надлежащим оформлением ветеринарных сопроводительных документов. Каких-либо нарушений специалисты Россельхознадзора не выявили.
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