В Екатеринбурге установили один из первых банкоматов OZON Банка





– рассказали в компании. «Они появятся и в других городах России – актуальные адреса будут доступны на карте в мобильном приложении банка. Банкоматы будут расположены как в пунктах выдачи, так и в сторонних локациях, например, торговых центрах и оффлайн-магазинах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Банк группы OZON установил первые 12 банкоматов. Пока что они появились лишь в трёх городах России – Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.До конца года планируется увеличить количество банкоматов до 350 устройств, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе организации.