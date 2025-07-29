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В Екатеринбурге установили один из первых банкоматов OZON Банка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Банк группы OZON установил первые 12 банкоматов. Пока что они появились лишь в трёх городах России – Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
До конца года планируется увеличить количество банкоматов до 350 устройств, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе организации.
До конца года планируется увеличить количество банкоматов до 350 устройств, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе организации.
«Они появятся и в других городах России – актуальные адреса будут доступны на карте в мобильном приложении банка. Банкоматы будут расположены как в пунктах выдачи, так и в сторонних локациях, например, торговых центрах и оффлайн-магазинах»,
– рассказали в компании.
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