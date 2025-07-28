На Урале построят первый в России завод скоростных поездов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме создается первый в России центр разработки высокоскоростных электропоездов. Комплекс площадью 67 тысяч квадратных метров разместится рядом с заводом «Уральские локомотивы».Сообщается, что новый центр объединит полный цикл создания скоростных поездов:- Проектные лаборатории- Испытательные площадки- Производственные цеха- Конструкторское бюроЗапуск производства запланирован на конец 2026 года. Первые испытания российского высокоскоростного электропоезда могут состояться в 2027 году.Утверждается, что в России пока нет базы для проектирования поездов со скоростью свыше 200 км/ч. Новый комплекс должен закрыть этот пробел и обеспечить технологическую независимость в сфере железнодорожного транспорта.Строительство центра уже согласовано. В планах — создание целой линейки скоростных составов для российских условий.