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На Урале построят первый в России завод скоростных поездов
В Верхней Пышме создается первый в России центр разработки высокоскоростных электропоездов. Комплекс площадью 67 тысяч квадратных метров разместится рядом с заводом «Уральские локомотивы».
Сообщается, что новый центр объединит полный цикл создания скоростных поездов:
- Проектные лаборатории
- Испытательные площадки
- Производственные цеха
- Конструкторское бюро
Запуск производства запланирован на конец 2026 года. Первые испытания российского высокоскоростного электропоезда могут состояться в 2027 году.
Утверждается, что в России пока нет базы для проектирования поездов со скоростью свыше 200 км/ч. Новый комплекс должен закрыть этот пробел и обеспечить технологическую независимость в сфере железнодорожного транспорта.
Строительство центра уже согласовано. В планах — создание целой линейки скоростных составов для российских условий.
Сообщается, что новый центр объединит полный цикл создания скоростных поездов:
- Проектные лаборатории
- Испытательные площадки
- Производственные цеха
- Конструкторское бюро
Запуск производства запланирован на конец 2026 года. Первые испытания российского высокоскоростного электропоезда могут состояться в 2027 году.
Утверждается, что в России пока нет базы для проектирования поездов со скоростью свыше 200 км/ч. Новый комплекс должен закрыть этот пробел и обеспечить технологическую независимость в сфере железнодорожного транспорта.
Строительство центра уже согласовано. В планах — создание целой линейки скоростных составов для российских условий.
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