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Уральские школьники создали умные системы для рыбных хозяйств и промышленности

12.05 Понедельник, 28 июля 2025
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Двое старшеклассников из Свердловской области вошли в число участников престижной научной программы «Большие вызовы» в «Сириусе» и разработали технологические решения для реальных предприятий.

Кирилл Якин из школы № 22 Верхней Пышмы и Мария Чурбанова из лицея № 130 Екатеринбурга вместе с другими участниками работали над двумя проектами. Первый — автоматизированная система видеомониторинга, определяющая массу и количество рыбы в аквариуме. Второй — программно-аппаратный комплекс для распознавания маркировки на трубах.

Оба решения имеют прикладное значение. Система для рыбных хозяйств использует компьютерное зрение и нейросети, что позволяет эффективнее управлять производством. Технология распознавания маркировки труб восстанавливает стёртые обозначения в цифровом виде, снижая затраты.

«Мы изучили статистику по рыбным хозяйствам России и даже создали Telegram-бот для удобства пользователей. Это настоящая изюминка нашего проекта», — рассказала десятиклассница Мария Чурбанова.

Трёхнедельная программа собрала 37 школьников 7–10-х классов со всей страны. Они работали под руководством экспертов Уральского федерального университета над задачами от «Иннопрактики» и «Трубной металлургической компании».

Первый проректор УрФУ Сергей Кортов отметил, что результаты школьников могут реально повлиять на экономическое развитие страны и выразил надежду, что молодые изобретатели продолжат развивать свои проекты.

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Александр Федоров © Вечерние ведомости
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18:11 Отец убитого в Екатеринбурге Далера Бобиева обещал перевести миллионную компенсации в детский дом
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14:51 В Екатеринбурге вынесли приговор убийце шестилетнего Далера Бобиева
14:23 В Свердловской области впервые провели малоинвазивную операцию на надпочечнике у ребёнка
14:04 Бывший замглавы Дегтярска получил условный срок за махинации с контрактом на 258 миллионов
13:16 На Урале построят первый в России завод скоростных поездов
12:49 Бастрыкин взял под контроль расследование нападения подростков на мужчину в Екатеринбурге
12:41 В Екатеринбурге на улице Майкопской произошла массовая драка со стрельбой и пострадавшими
12:24 Суд обязал власти Асбеста рекультивировать старый мусорный полигон
12:05 Уральские школьники создали умные системы для рыбных хозяйств и промышленности
11:00 Врач екатеринбургской больницы напомнила об опасности эхинококкоза у детей летом
18:12 В Екатеринбурге группа подростков избила мужчину — возбуждено уголовное дело
17:49 Пенсии работающим пенсионерам в Свердловской области пересчитают по-новому с августа
17:15 Прокуратура оценит законность введения платы за активности в дендропарках Екатеринбурга
16:47 На трассе «Екатеринбург–Тюмень» в ДТП пострадали двое детей и двое взрослых
15:32 В Серове жильцам дома, где произошёл взрыв газа, выплатят более 400 миллионов рублей
14:42 Куда сходить в Екатеринбурге с 28 июля по 3 августа
14:10 В Свердловской области за сутки в пожарах погибли 4 человека, ещё одного нашли в реке Сосьва
13:48 Сильный ветер, град и дожди ожидаются в Свердловской области 27 и 28 июля
12:57 После сообщений в СМИ о свадебных танцев посреди дороги в Екатеринбурге — проводится проверка
11:33 В Екатеринбурге выезд с двора привёл к гибели мотоциклиста на улице Титова
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17:56 В Каменске-Уральском в ДТП погибла 18-летняя девушка без водительских прав
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