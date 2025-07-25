Уральские школьники создали умные системы для рыбных хозяйств и промышленности

Александр Федоров © Вечерние ведомости

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Двое старшеклассников из Свердловской области вошли в число участников престижной научной программы «Большие вызовы» в «Сириусе» и разработали технологические решения для реальных предприятий.Кирилл Якин из школы № 22 Верхней Пышмы и Мария Чурбанова из лицея № 130 Екатеринбурга вместе с другими участниками работали над двумя проектами. Первый — автоматизированная система видеомониторинга, определяющая массу и количество рыбы в аквариуме. Второй — программно-аппаратный комплекс для распознавания маркировки на трубах.Оба решения имеют прикладное значение. Система для рыбных хозяйств использует компьютерное зрение и нейросети, что позволяет эффективнее управлять производством. Технология распознавания маркировки труб восстанавливает стёртые обозначения в цифровом виде, снижая затраты.«Мы изучили статистику по рыбным хозяйствам России и даже создали Telegram-бот для удобства пользователей. Это настоящая изюминка нашего проекта», — рассказала десятиклассница Мария Чурбанова.Трёхнедельная программа собрала 37 школьников 7–10-х классов со всей страны. Они работали под руководством экспертов Уральского федерального университета над задачами от «Иннопрактики» и «Трубной металлургической компании».Первый проректор УрФУ Сергей Кортов отметил, что результаты школьников могут реально повлиять на экономическое развитие страны и выразил надежду, что молодые изобретатели продолжат развивать свои проекты.