Пенсии работающим пенсионерам в Свердловской области пересчитают по-новому с августа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 1 августа Отделение Социального фонда России по Свердловской области проведёт ежегодный перерасчёт страховых и накопительных пенсий для более чем 250 тысяч жителей региона, которые работали в течение 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В отличие от стандартной индексации, которая применяется одинаково ко всем, августовский перерасчёт зависит от размера заработной платы пенсионера. Чем выше официальная зарплата, тем существеннее прибавка, но её предел установлен — не более трёх пенсионных коэффициентов.Узнать точную сумму повышения можно самостоятельно. Для этого нужно умножить стоимость пенсионного балла на количество начисленных баллов, указанных в индивидуальной выписке из лицевого счёта. Получить такую выписку можно в личном кабинете на портале госуслуг.Перерасчёт проводится в беззаявительном порядке: обращаться в отделения фонда не требуется. Обновлённый размер пенсии поступит пенсионерам в обычные сроки, предусмотренные графиком выплат.