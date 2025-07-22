Свердловская область оказалась на первом месте по спросу на продавцов в УрФО





– отмечают представители платформы. «Продавцы-консультанты и продавцы-кассиры по-прежнему входят в пятерку наиболее востребованных специалистов на рынке труда, при этом они остаются в числе дефицитных»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская область оказалась в лидерах по спросу на продавцов среди регионов УрФО.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе hh.ru, с января по июнь в Уральском федеральном округе было открыто 33 тысячи вакансий. Из них 41 % был открыт в Свердловской области. На втором месте по спросу на продавцов оказалась Челябинская область, на которую пришлось 28 % от всех вакансий, на третьем Тюменская область – 13 %. Далее идут Ханты-Мансийский АО – 10 %, Курганская область – 4 %, Ямало-Ненецкий АО – 3 %.Отмечается, что сложнее всего найти продавцов в ЯНАО – там 0,8 резюме на вакансию. В Свердловской области на одну вакансию продавца приходится лишь 1,2 резюме потенциальных кандидатов, что также ниже нормы в 4,0 – 7,9 резюме на вакансию.Медианная зарплата для продавцов, которую работодатели указывали последние три месяца, в Свердловской области составила 48 400 рублей. Более конкурентные зарплаты предлагают в ЯНАО и ХМАО – 69 900 и 57 500 соответственно, наименее привлекательные в Курганской области – 42 100 рублей. В Тюменской и Челябинской областях зарплатные предложения близки к уровню Свердловской области 48 800 и 46 500 рублей соответственно.