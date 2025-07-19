Автопарк Верхней Пышмы получил семь новых автобусов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Верхняя Пышма получила семь современных автобусов, закупленных для автопарка города при поддержке областного бюджета.Пять автобусов большого и два среднего класса передали местному предприятию «Автотранспорт». В ближайшее время они выйдут на городские и пригородные маршруты, сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.Отмечается, что новые автобусы оснащены системами безопасности, местами для маломобильных пассажиров, площадками для колясок, а также системой бесконтактной оплаты, включая Единую социальную карту «Уралочка».К 2030 году власти обещают обновить не менее 85 % общественного транспорта в городах региона – это порядка 1300 машин. В 2025 году планируется обновить 52 машины.