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Новый министр транспорта РФ торжественно открыл новую систему паспортного контроля в аэропорту Кольцово
Границу в Екатеринбурге теперь можно перейти без участия пограничника
Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
22 июля министр транспорта России Андрей Никитин совершил визит в Екатеринбург. В числе прочих мест он посетил международный аэропорт Кольцово.
Старт работе системы «Сапсан», позволяющей пассажирам автоматически – без участия пограничника – пересекать госграницу, помимо главы Минтранса Андрея Никитина дали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.
Воспользоваться возможностью пересечь границу без захода к окошку с оператором могут совершеннолетние граждане России с загранпаспортом от 75-й серии и выше. Штампы о пересечении границы в таком случае не проставляются.
Кольцово стал первым в России региональным аэропортом, где была внедрена автоматизированная система паспортного контроля при переходе через границу — до этого «Сапсан» был внедрён только в некоторых аэропортах Москвы, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.
Первыми пользователями сервиса стали пассажиры, вылетающие из Екатеринбурга в Узбекистан: рейсов Uzbekistan Airways в Ташкент и «Уральских авиалиний» в Наманган.
В общей сложности количество кабин паспортного контроля увеличили до 110, что позволит обслуживать до 2200 пассажиров в час, отметили в пресс-службе.
Сам Андрей Никитин, выросший в соседней Челябинской области, сказал, что не раз пользовался екатеринбургским аэропортом.
Напомним, предыдущий министр транспорта России, Роман Старовойт был найден застреленным в своей машине в начале июля.
Старт работе системы «Сапсан», позволяющей пассажирам автоматически – без участия пограничника – пересекать госграницу, помимо главы Минтранса Андрея Никитина дали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.
Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
Воспользоваться возможностью пересечь границу без захода к окошку с оператором могут совершеннолетние граждане России с загранпаспортом от 75-й серии и выше. Штампы о пересечении границы в таком случае не проставляются.
Кольцово стал первым в России региональным аэропортом, где была внедрена автоматизированная система паспортного контроля при переходе через границу — до этого «Сапсан» был внедрён только в некоторых аэропортах Москвы, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.
Первыми пользователями сервиса стали пассажиры, вылетающие из Екатеринбурга в Узбекистан: рейсов Uzbekistan Airways в Ташкент и «Уральских авиалиний» в Наманган.
Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
В общей сложности количество кабин паспортного контроля увеличили до 110, что позволит обслуживать до 2200 пассажиров в час, отметили в пресс-службе.
Сам Андрей Никитин, выросший в соседней Челябинской области, сказал, что не раз пользовался екатеринбургским аэропортом.
«Я много раз пользовался этим аэропортом в своей жизни, так как я вырос недалеко отсюда, в городе Миассе. И каждый год, приезжая сюда, я видел как аэропорт меняется, как он растёт, как появляются новые сервисы, новые услуги для пассажиров. Очень приятно, что новая система прохода по биометрии внедрена именно здесь. Кольцово — это крупнейший региональный международный аэропорт, и проведённая модернизация позволит и дальше наращивать международное сообщение»,
— сказал министр.
Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
Напомним, предыдущий министр транспорта России, Роман Старовойт был найден застреленным в своей машине в начале июля.
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