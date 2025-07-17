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Свердловским сельхозпредприятиям обещают компенсировать траты на обучение кадров
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области утвердили порядок предоставления субсидий сельхозпредприятиям в рамках проекта «Кадры в АПК».
Как написал временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер в своём телеграм-канале, ради появления в сельскохозяйственных предприятиях квалифицированных работников власти будут компенсировать часть затрат по договорам целевого обучения, заключенным со студентами в агровузах и других высших учебных заведениях.
На эти цели планируется направить 2,1 миллиона рублей. Ещё 4,6 миллиона рублей Паслер обещал направить на оплату проживания студентов-аграриев.
Там также напомнили, что за счёт областного бюджета сельхозпредприятия могут возместить ещё до 90% затрат на выплаты «подъёмных» молодым специалистам для обзаведения хозяйством. Размер субсидии для специалистов с высшим образованием составляет 300 тысяч рублей, имеющих среднее профессиональное образование – 200 тысяч рублей.
Как написал временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер в своём телеграм-канале, ради появления в сельскохозяйственных предприятиях квалифицированных работников власти будут компенсировать часть затрат по договорам целевого обучения, заключенным со студентами в агровузах и других высших учебных заведениях.
На эти цели планируется направить 2,1 миллиона рублей. Ещё 4,6 миллиона рублей Паслер обещал направить на оплату проживания студентов-аграриев.
«Предприятия смогут возместить до 90% затрат на получение их работниками специальностей тракториста-машиниста, животновода, оператора машинного доения, слесаря сельхозмашин и оборудования и других»,
– говорится в сообщении департамента информполитики региона.
Там также напомнили, что за счёт областного бюджета сельхозпредприятия могут возместить ещё до 90% затрат на выплаты «подъёмных» молодым специалистам для обзаведения хозяйством. Размер субсидии для специалистов с высшим образованием составляет 300 тысяч рублей, имеющих среднее профессиональное образование – 200 тысяч рублей.
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