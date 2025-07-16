Вдоль свердловского участка трассы М-12 «Восток» установили сотовые вышки





– сказали в компании. «Достичь таких показателей удалось благодаря установке современного оборудования связи и использования низкочастотных диапазонов радиоволн стандарта LTE»,





– подчеркнул Андрей Елизаров. «Скоростная автодорога Дюртюли-Ачит – первая на Среднем Урале, где связисты выполнили свою работу раньше, чем дорожные строители. Автомобилистам, уверен, будет гораздо комфортнее ехать по новой дороге, не отказываясь от своих мобильных привычек»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Участок федеральной трассы М-12 «Восток», от границы Пермского края до посёлка городского типа Ачит, покрыли бесшовной сотовой связью, то есть без «слепых зон», и мобильным интернетом.Связью 43-километровый участок дороги обеспечили специалисты цифровой экосистемы МТС. Они установили вдоль трассы около десяти новых базовых станций. Сейчас, по данным компании, скорость мобильного интернета на новой автомагистрали достигает 120 Мб/с, а среднее значение скорости передачи данных находится в диапазоне 45-55 Мб/с. Отмечается, что это выше средних значений скорости интернета в крупных городах региона.Такой скорости должно быть достаточно, чтобы водители могли в пути слушать музыку или аудиокниги и пользоваться навигационными системами, а их пассажиры смотреть фильмы или работать на компьютере. Кроме этого, мобильный интернет на дороге важен диспетчерам автотранспортных компаний, которые в режиме реального времени отслеживают исправность транспорта и расход топлива, а также для оператора «Автодор» для использования интеллектуальной системы, следящей за обстановкой и выявляющей нарушителей.Директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров, отметивший своевременность установки оборудования, рассказал, что связь на трассе заработала раньше, чем завершилось строительство.Он также добавил, что на текущий момент дорога от Ачита до Екатеринбурга покрыта стабильной сотовой связью более чем на 60%. В планах также продолжить установку вышек на протяжении М-12 «Восток» от Москвы до Екатеринбурга и далее до Тюмени и Омска.