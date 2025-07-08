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Паслер обещал полное объявление троллейбусного парка в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер обещал, что в 2026 году троллейбусный парк в Екатеринбурге будет целиком состоять из новых машин.
Как рассказали в департаменте информационной политики региона, в ходе сегодняшней пресс-конференции виро губернатора анонсировал полное обновление парка троллейбусов уральской столицы с учётом ранее закупленных машин.
Напомним, что закупка новых троллейбусов началась в 2023 году, когда к юбилею города был приобретён 51 троллейбус.
Как рассказали в департаменте информационной политики региона, в ходе сегодняшней пресс-конференции виро губернатора анонсировал полное обновление парка троллейбусов уральской столицы с учётом ранее закупленных машин.
Напомним, что закупка новых троллейбусов началась в 2023 году, когда к юбилею города был приобретён 51 троллейбус.
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