Возрастное ограничение 18+
Открыт последний участок трассы Екатеринбург — Казань
Фото: Кадр из видео на YiuTube-канале kosh_marius
Открыт долгожданный участок автотрассы, соединяющей Екатеринбург с Казанью и Москвой по кратчайшему пути. Об открытии движения на отрезке Дюртюли — Ачит сообщила госкомпания «Автодор», выступающая заказчиком стройки. По видеосвязи в церемонии открытия принял участие Путин.
Таким образом, по трассе М-12 теперь можно проехать от Москвы до Екатеринбурга. Открытый сегодня участок Дюртюли — Ачит будет платным: стоимость проезда по нему на легковом автомобиле составит порядка полутора тысяч рублей, следует из данных на сайте «Автодора». Участок Ачит — Екатеринбург останется бесплатным, для того чтобы включить его в состав М-12, он был расширен с двух до четырёх полос.
Таким образом, по трассе М-12 теперь можно проехать от Москвы до Екатеринбурга. Открытый сегодня участок Дюртюли — Ачит будет платным: стоимость проезда по нему на легковом автомобиле составит порядка полутора тысяч рублей, следует из данных на сайте «Автодора». Участок Ачит — Екатеринбург останется бесплатным, для того чтобы включить его в состав М-12, он был расширен с двух до четырёх полос.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию