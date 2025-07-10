В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга высокоскоростной интернет провели ещё в 8000 квартир





– рассказали в цифровой экосистеме. «Можно полноценно работать из дома за компьютером, играть в "тяжёлые" онлайн-игры, смотреть и даже создавать видео высокой чёткости одновременно на нескольких устройствах. Можно сделать из своей квартиры "Умный дом", интегрировав в него осветительные приборы, климат-контроль, кормушки и поилки для домашних животных и растений, установить аудио и видео контроль в детской комнате, постоянную или экстренную связь с немощными членами семьи»,





– отметил Андрей Елизаров. «А значит ещё почти тысяча семей новосёлов сразу въедет в квартиры со сверхскоростным интернетом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Почти весь жилой фонд Солнечного микрорайона Екатеринбурга получил доступ к высокоскоростному интернету до 1 Гбит/с. На днях завершилось подключение к сети гигабитного домашнего интернета ещё 8000 квартирам.Модернизацию ранее построенной сети и установку нового оборудования проводили специалисты Цифровой экосистемы МТС.Со скоростью домашнего интернета до 1 Гбит/с у жителей Солнечного появляется возможность использовать все современные гаджеты, без ограничения по количеству и техническим возможностям устройств.Кроме этого, к гигабитной сети можно подключить все виды охранных систем и датчиков протечек, загазованности, температуры, которые должны работать круглосуточно.Как напомнил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров, широкополосный доступ в интернет жителям Солнечного микрорайона Екатеринбурга начали проводить с 2019 года. Однако, как отмечает Елизаров, проведена настоящая «техническая революция» была проведена за последние полтора года, когда появилась возможность увеличить скорость домашнего интернета в десять раз.Так, четырём тысячам квартирам увеличили интернет, а ещё четырём тысячам интернет от МТС сразу пришёл в гигабитном исполнении.В планах у компании до конца года подключить ещё три многоэтажных дома на Золотистом бульваре и бульваре Вдохновения, а также в Лицейском квартале, сдать которые должны в III квартал.