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В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга высокоскоростной интернет провели ещё в 8000 квартир

12.34 Среда, 16 июля 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Почти весь жилой фонд Солнечного микрорайона Екатеринбурга получил доступ к высокоскоростному интернету до 1 Гбит/с. На днях завершилось подключение к сети гигабитного домашнего интернета ещё 8000 квартирам.

Модернизацию ранее построенной сети и установку нового оборудования проводили специалисты Цифровой экосистемы МТС.

Со скоростью домашнего интернета до 1 Гбит/с у жителей Солнечного появляется возможность использовать все современные гаджеты, без ограничения по количеству и техническим возможностям устройств.

«Можно полноценно работать из дома за компьютером, играть в "тяжёлые" онлайн-игры, смотреть и даже создавать видео высокой чёткости одновременно на нескольких устройствах. Можно сделать из своей квартиры "Умный дом", интегрировав в него осветительные приборы, климат-контроль, кормушки и поилки для домашних животных и растений, установить аудио и видео контроль в детской комнате, постоянную или экстренную связь с немощными членами семьи»,

– рассказали в цифровой экосистеме.


Кроме этого, к гигабитной сети можно подключить все виды охранных систем и датчиков протечек, загазованности, температуры, которые должны работать круглосуточно.

Как напомнил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров, широкополосный доступ в интернет жителям Солнечного микрорайона Екатеринбурга начали проводить с 2019 года. Однако, как отмечает Елизаров, проведена настоящая «техническая революция» была проведена за последние полтора года, когда появилась возможность увеличить скорость домашнего интернета в десять раз.

Так, четырём тысячам квартирам увеличили интернет, а ещё четырём тысячам интернет от МТС сразу пришёл в гигабитном исполнении.

В планах у компании до конца года подключить ещё три многоэтажных дома на Золотистом бульваре и бульваре Вдохновения, а также в Лицейском квартале, сдать которые должны в III квартал.

«А значит ещё почти тысяча семей новосёлов сразу въедет в квартиры со сверхскоростным интернетом»,

– отметил Андрей Елизаров.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:47 Двое подростков на питбайке попали в ДТП в свердловском посёлке Бобровский
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22:19 Зампредседателя организации «Азербайджан-Урал» Мутвалы Шыхлински задержали в Екатеринбурге
21:07 Спортивная школа в Каменске-Уральском нарушила лицензионные требования
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