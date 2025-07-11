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В Свердловской области на 4% снизилось количество случаев незаконных рубок леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора зафиксировали в первой половине 2025 года снижение количества правонарушений, связанных с незаконной рубкой леса.
Данные озвучили на заседании, посвящённом незаконной рубке лесных насаждений в регионе. Оно состоялось в пятницу, 11 июля.
Вместе с тем на заседании была отмечена необходимость в усилении контроля за качеством и объёмом лесозаготовок в связи с «крупными случаями рубок». Объёмы незаконно вырубленного леса в ведомстве не озвучили.
В Россельхознадзоре также отметили, что в прошлом году Свердловской области объём незаконных рубок достиг исторического минимума. В 2024 году объём рубок был на 44 % меньше, чем в 2023 году.
Данные озвучили на заседании, посвящённом незаконной рубке лесных насаждений в регионе. Оно состоялось в пятницу, 11 июля.
«За первые шесть месяцев текущего года количество таких нарушений снизилось на 4 %»,
– сообщили в управлении.
Вместе с тем на заседании была отмечена необходимость в усилении контроля за качеством и объёмом лесозаготовок в связи с «крупными случаями рубок». Объёмы незаконно вырубленного леса в ведомстве не озвучили.
В Россельхознадзоре также отметили, что в прошлом году Свердловской области объём незаконных рубок достиг исторического минимума. В 2024 году объём рубок был на 44 % меньше, чем в 2023 году.
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