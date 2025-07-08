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Для свердловских медиков закупили более 400 электрокардиографов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Для медицинских учреждений Свердловской области закупили 416 электрокардиографов – аппаратов для исследования сердечной активности. О закупке медоборудования сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер.
Общая стоимость аппаратов составила 58 миллионов рублей, рассказали в департаменте информационной политики региона.
«Аппараты будут использовать как бригады скорой медицинской помощи, специалисты фельдшерско-акушерских пунктов, так и врачи отделений общей врачебной практики»,
– написал он в своём телеграм-канале.
Общая стоимость аппаратов составила 58 миллионов рублей, рассказали в департаменте информационной политики региона.
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