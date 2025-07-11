Два модульных отеля появятся в Верхней Пышме и Сысерти к 2027 году

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области планируют открыть два новых модульных отеля — в Верхней Пышме и Сысерти. Об этом врио губернатора региона Денис Паслер сообщил в своих социальных сетях.На базе отдыха «Огонь-пляж» в Верхней Пышме построят гостиницу более чем на 20 номеров. На реализацию проекта направят 25,2 миллиона рублей из федерального бюджета и ещё 6,3 миллиона — из областного. Второй отель разместится в загородном клубе «Белая лошадь» в Сысерти. Модульная гостиница на 10 номеров получит 15 миллионов рублей государственной поддержки.По словам Дениса Паслера, сейчас в регионе работают около 500 отелей, баз отдыха, глэмпингов и курортов с общим номерным фондом около 20 тысяч. Только за последние два года в туристическую инфраструктуру Свердловской области вложено почти три миллиарда рублей. В прошлом году регион принял более трёх миллионов туристов, а в этом году ожидается ещё больший поток.