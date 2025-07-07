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Одна из крупнейших птицефабрик Свердловской области хочет запустить производство в Китае
Фото: Аля Трынова / Вечерние ведомости
Одна из крупнейших птицефабрик Свердловской области —«Рефтинская» — хочет запустить производство в Китае.
«Рефтинская» планирует производить там мясопродукты, пишет ТАСС со ссылкой на замгубернатора Свердловской области Василия Козлова. Уже заключено соответствующее соглашение.
Напомним, «Иннопром» в Екатеринбурге проходит совместно с IX Российско-Китайским Экспо. Накануне Денис Паслер подвёл промежуточные итоги «Иннопрома». Сообщается, что Свердловская область заключила соглашений более, чем на 65 млрд рублей.
«Рефтинская» планирует производить там мясопродукты, пишет ТАСС со ссылкой на замгубернатора Свердловской области Василия Козлова. Уже заключено соответствующее соглашение.
Напомним, «Иннопром» в Екатеринбурге проходит совместно с IX Российско-Китайским Экспо. Накануне Денис Паслер подвёл промежуточные итоги «Иннопрома». Сообщается, что Свердловская область заключила соглашений более, чем на 65 млрд рублей.
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