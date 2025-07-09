18 тонн томатов из Казахстана уничтожили в Свердловской области





— рассказали в Россельхознадзоре. «…В отношении импортной продукции были проведены мероприятия, включающие в себя досмотр и лабораторные исследования, в результате которых был выявлен карантинный вредный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата»,

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Томаты из Казахстана уничтожили в Свердловской области по причине наличия у них коричневой морщинистости.В ведомстве пояснили, что этот вирус поражает не только томаты — перец тоже в опасности.— добавили в управлении.Вся зараженная подкарантинная продукция была уничтожена.