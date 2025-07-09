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18 тонн томатов из Казахстана уничтожили в Свердловской области
Фото: Аля Трынова / Вечерние ведомости
Томаты из Казахстана уничтожили в Свердловской области по причине наличия у них коричневой морщинистости.
В ведомстве пояснили, что этот вирус поражает не только томаты — перец тоже в опасности.
«Он не опасен для человека, но представляет серьёзный риск для продукции семейства пасленовых, так как способен погубить до 30-80% урожая», — добавили в управлении.
Вся зараженная подкарантинная продукция была уничтожена.
«…В отношении импортной продукции были проведены мероприятия, включающие в себя досмотр и лабораторные исследования, в результате которых был выявлен карантинный вредный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата»,
— рассказали в Россельхознадзоре.
В ведомстве пояснили, что этот вирус поражает не только томаты — перец тоже в опасности.
«Он не опасен для человека, но представляет серьёзный риск для продукции семейства пасленовых, так как способен погубить до 30-80% урожая», — добавили в управлении.
Вся зараженная подкарантинная продукция была уничтожена.
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