В Свердловской области в 1,5 раза чаще стали пользоваться умными гаджетами

«Отраслями, в которых интернет вещей используется уже много лет и позволяет добиваться значительной экономии материальных средств и человеческих трудозатрат, являются транспорт и логистика. Всё большее число автотранспортных предприятий Свердловской области используют "умные датчики", чтобы следить за расходом топлива, износом автодеталей, вовремя проводить техническое обслуживание автопарка и пополнять склад автозапчастей. В дистанционной торговле участие человека сводится только к наполнению корзины товаром и доставке – договариваются о цене, проверяют наличие товара на складе или в магазине и производят денежные расчёты устройства без участия человека»,



– отметил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За год количество умных гаджетов, которыми пользуются жители Свердловской области, увеличилось практически в 1,5 раза. Эти данные озвучили на «Иннопроме».Как рассказали Вечерним ведомостям в цифровой экосистеме МТС, годовой прирост устройств М2М (Machine-to-Machine – межмашинное взаимодействие без участия человека) по итогам 2024 года в регионе составил 140% по сравнению с 2023 годом. А по сравнению с первым кварталом прошлого года, в 2025 году количество умных гаджетов выросло на 28%.Таким образом, Свердловская область попала в топ-3 регионов по количеству работающих в сети МТС М2М устройств, отдав лидерство Москве и Санкт-Петербургу.Однако если сравнивать финансовые сектора субъектов, то на первом месте будет именно Свердловская область, где количество банковских устройств, предпочитающих «общаться» в сети МТС втрое превышает показатели Москвы и в 40 раз – Санкт-Петербурга.Второй отраслью, где часто используется ПО для автоматического обмена данными стала охранная деятельность. Беспроводные системы контроля, включающие датчики проникновения, движения, протечек, задымления и загазованности – все они работают в цифровой экосистеме без прямого участия человека. Третьей отраслью, показывающей рост использования умных гаджетов, стала электросетевая: М2М-устройства используют для передачи, технического присоединения и продажи электроэнергии.Кроме этого, количество «умных» приборов продолжает расти как в быту, так и в промышленности.По его данным, доля межмашинного взаимодействия в этих отраслях увеличилась на 18% год к году при том, что и ранее была высокой.