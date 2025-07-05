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В Свердловскую область привезли 440 тонн отечественного картофеля
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловскую область привезли 440 тонн картофеля, выращенного в южных регионах России.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, 300 тонн поступило из Астраханской области, 140 тонн – из Краснодарского края.
Вся картошка успешно прошла проверку и была допущена к продаже.
Весь этот объём картофеля поступил на плодоовощную базу Екатеринбурга в период с 18 июня по 7 июля 2025 года.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, 300 тонн поступило из Астраханской области, 140 тонн – из Краснодарского края.
Вся картошка успешно прошла проверку и была допущена к продаже.
«От продукции были отобраны пробы, которые были направлены на исследования в Екатеринбургский филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ»" По результатам лабораторных испытаний, карантинные объекты не обнаружены. Вся продукция разрешена к реализации»,
– сообщили в управлении.
Весь этот объём картофеля поступил на плодоовощную базу Екатеринбурга в период с 18 июня по 7 июля 2025 года.
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