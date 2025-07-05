В Свердловскую область привезли 440 тонн отечественного картофеля

– сообщили в управлении.

«От продукции были отобраны пробы, которые были направлены на исследования в Екатеринбургский филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ»" По результатам лабораторных испытаний, карантинные объекты не обнаружены. Вся продукция разрешена к реализации»,