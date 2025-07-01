За год поездка в такси в Свердловской области подорожала на 13%





– заявили в пресс-службе компании. «За прошедший год рост средней стоимости минуты замедлился. На это повлиял эффект высокой базы прошлых лет, когда цены росли в условиях острого дефицита водителей и рынок перестраивался после изменений на автомобильном рынке и во всей экономике»,





– пояснили в компании. «Этой зимой – из-за хорошей погоды во многих регионах – средняя стоимость минуты росла гораздо медленнее, чем годом раньше: в декабре – в 1,5 раза медленнее, в январе – в 2 раза медленнее»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За год в Свердловской области средняя поездки на такси выросла на 13% – с 20 до 23 рублей.Такую статистику привели Вечерним ведомостям в пресс-службе «Яндекс Go». Аналитики сервиса сравнивали среднюю стоимость минуты поездки за 12 месяцев, начиная с июля 2024 года и заканчивая июнем 2025 года, с годом ранее – периодом с июля 2023 года по июль 2024 года.В Московской области, включая Москву, за тот же период средняя стоимость поездки выросла на 16% – с 31 до 36 рублей.Также аналитики сервиса считают, что на относительно небольшой рост цен повлияло то, что в течение последнего года машин хватало, из-за чего алгоритмы, повышающие коэффициенты, срабатывали реже.