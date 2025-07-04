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Делегации из Китая показали екатеринбургскую школу
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
В рамках международной промышленной «Иннопром» делегации из китайского города-партнёра Ордоса показали екатеринбургскую школу №31 в Академическом районе, которая была открыта в 2022 году.
Она была выбрана не случайно. Это первая в Екатеринбурге школа с двумя бассейнами. Кроме этого, там есть мультимедийный класс.
Экскурсию для китайской делегации провела директор школы Оксана Рожкова. Она показала гостям слесарные и столярные мастерские, отдельные кабинеты для обучения навыкам кройки и шитья и приготовления пищи, а также первый в регионе интерактивный анатомический стол в полный рост, рассказали на официальном городском портале.
В школе обучается более 1800 учеников. Также при школе есть детский сад на 300 малышей.
Она была выбрана не случайно. Это первая в Екатеринбурге школа с двумя бассейнами. Кроме этого, там есть мультимедийный класс.
«В ней имеется как прекрасная спортивная инфраструктура, так и актовый зал с современным мультимедийным оборудованием»,
– отметили в мэрии.
Экскурсию для китайской делегации провела директор школы Оксана Рожкова. Она показала гостям слесарные и столярные мастерские, отдельные кабинеты для обучения навыкам кройки и шитья и приготовления пищи, а также первый в регионе интерактивный анатомический стол в полный рост, рассказали на официальном городском портале.
В школе обучается более 1800 учеников. Также при школе есть детский сад на 300 малышей.
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