Грузовые поезда из Екатеринбурга в Китай начали ездить транзитом через Казахстан





Границу Российской Федерации и Республики Казахстан поезда будут пересекать через пункт пропуска Зауралье, который ранее для контейнерных перевозок не использовался»,



– пояснили в управлении. «До казахской станции Достык на границе с Китаем контейнерные поезда будут следовать с повышенной скоростью по согласованному расписанию. Время в пути не превысит шести суток. Эти сроки гораздо быстрее обычных маршрутов в Китай. Месяц назад таможенники протестировали аналогичную отправку поезда, гружённого сельскохозяйственной продукцией.Границу Российской Федерации и Республики Казахстан поезда будут пересекать через пункт пропуска Зауралье, который ранее для контейнерных перевозок не использовался»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Из Екатеринбурга с транспортно-логистического центра «Уральский» – одного из ключевых объектов проекта «Сухой порт» – во второй раз отправили грузовой поезд 62 вагонов со сборным грузом весом более 1,5 тысяч тонн. Он поедет в Китай транзитом через Казахстан с повышенной скоростью.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, поезд был отправлен сегодня, 9 июля, в рамках запуска ускоренного контейнерного сервиса по доставке грузов из Екатеринбурга в Китай.Ожидается, что такое перераспределение грузопотоков поможет разгрузить основной железнодорожный погранпереход Карталы, а также Транссиб.Напомним, что первая площадка «Сухого порта» в Екатеринбурге – ТЛЦ «Уральский» – заработала в ноябре 2022 года.