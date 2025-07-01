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Паслер отчитался перед Мишустиным о социально-экономических показателях Свердловской области
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер рассказал председателю правительству РФ Михаилу Мишустину о социально-экономических показателях Свердловской области.
В ходе беседы Мишустин отметил, что реализация новых проектов обязательно должна сопровождаться комплексным развитием территорий и обновлением дорожной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, рассказали в телеграм-канале «Правительства России».
Ранее сообщалось, что на «Иннопром» в Екатеринбург прибыл премьер-министр Мишустин. В связи с его визитом перекрыли улицу Универсиады.
«Так, за пять месяцев этого года объём отгруженной промышленной продукции вырос почти на 9%, индекс промпроизводства – на 2%. Сохраняется положительная инвестиционная активность – по итогам первого квартала объём инвестиций в основной капитал составил почти 163 миллиарда рублей. Стабилен рынок труда»,
– приводят слова Паслера в департаменте информполитики региона.
В ходе беседы Мишустин отметил, что реализация новых проектов обязательно должна сопровождаться комплексным развитием территорий и обновлением дорожной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, рассказали в телеграм-канале «Правительства России».
Ранее сообщалось, что на «Иннопром» в Екатеринбург прибыл премьер-министр Мишустин. В связи с его визитом перекрыли улицу Универсиады.
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