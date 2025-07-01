Паслер отчитался перед Мишустиным о социально-экономических показателях Свердловской области

– приводят слова Паслера в департаменте информполитики региона.

«Так, за пять месяцев этого года объём отгруженной промышленной продукции вырос почти на 9%, индекс промпроизводства – на 2%. Сохраняется положительная инвестиционная активность – по итогам первого квартала объём инвестиций в основной капитал составил почти 163 миллиарда рублей. Стабилен рынок труда»,