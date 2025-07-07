На «Иннопроме» подписали соглашение о застройке промзоны на Уралмаше

Фото: «УГМК-Застройщик»

Проектная документация: «УГМК-Застройщик»





– сказал Владислав Шиленко. «Тщательно проведенный нами анализ показал высокую инвестиционную привлекательность участка на Уралмаше, подтвердив его огромный потенциал. Именно поэтому мы приняли решение включить эту территорию в земельный банк Сбера, предоставив будущим участникам сделки надёжную финансовую платформу. Благодаря сотрудничеству инвесторы получат стабильную поддержку и финансирование, а жители города – ещё одну престижную и популярную локацию»,

Фото: «УГМК-Застройщик»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На международной промышленной выставке «Иннопром», которая сейчас проходит в Екатеринбурге, заключили соглашение о развитии крупной территории на Уралмаше. Сейчас там находится огромная промышленная зона.Соглашение было подписано между Сбербанком и компанией «УГМК-Застройщик». Оно касается реализации земельного участка площадью 94,28 гектара в границах улиц Донбасской, Машиностроителей, проспекта Космонавтов и полосы отвода железной дороги. Там планируется возведение трёх микрорайонов, в которых в перспективе смогут прожить 44 тысячи человек. Помимо этого, там хотят построить 3 школы, 12 детских садов, 2 поликлиники, 1 колледж, 1 школу искусств и 3 спортшколы.Отмечается, что особое внимание при строительстве микрорайонов собираются уделить общественной инфраструктуре – её наполнят кафе, ресторанами, магазинами, фитнес-клубам, а также деловым центр на 160 тысяч квадратных метров.Промышленные предприятие, которые когда-то работали в этом месте, полностью не исчезнут. В планах сохранить историческое наследие площадки. Так, территорию кузнечнопрессового цеха хотят адаптировать под уникальный культурный объект, вокруг которого будет создана прогулочная зона.В этом проекте «УГМК-Застройщик» намерен выступить в роли мастер-девелопера, который будет привлекать к реализации территории ведущих компаний-девелоперов. Сбербанк в свою очередь станет финансовым партнёром, который будет предоставлять финансирование застройщикам, заинтересованным в возведении на этом месте жилых комплексов и сопутствующей инфраструктуры.Управляющий свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко убеждён, что данное соглашение даст развитию Екатеринбурга мощный импульс.Он также отметил работу компании «УГМК-Застройщик» по внесению изменений в градостроительную документацию, что позволило вести застройку на выделенному участке земли. Шиленко рассказал, что разработанный мастер-план успешно прошёл слушания на экспертном совете при свердловской организации общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России».На данный момент идёт процесс согласования документации планировки территории. Ожидается, что строительство начнётся осенью 2025 года – сразу после получения разрешения.