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В транспортную систему Екатеринбурга хотят внедрить беспилотные трамваи
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
На «Иннопроме» подписали трёхстороннее соглашение, которое включает внедрение транспортную систему Екатеринбурга беспилотных трамваев.
Как рассказали на официальном городском портале, соглашение было подписано мэром уральской столицы Алексеем Орловым, генеральным директором ООО «Группа Мовиста» Алексеем Зотовым и генеральным директором ООО «ТМХ Интеллектуальные системы» Андреем Романчиковым сегодня, 7 июля.
Соглашение заключили на десять лет.
Как рассказали на официальном городском портале, соглашение было подписано мэром уральской столицы Алексеем Орловым, генеральным директором ООО «Группа Мовиста» Алексеем Зотовым и генеральным директором ООО «ТМХ Интеллектуальные системы» Андреем Романчиковым сегодня, 7 июля.
«В рамках проекта планируется установить оборудование и технологии, необходимые для обеспечения совместимости и корректной работы трамвая в автоматическом режиме с уже существующими инфраструктурными и информационными системами, реализованными по проекту "Верхнепышминский трамвай"»,
– сказали в мэрии.
Соглашение заключили на десять лет.
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