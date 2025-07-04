В транспортную систему Екатеринбурга хотят внедрить беспилотные трамваи

– сказали в мэрии.

«В рамках проекта планируется установить оборудование и технологии, необходимые для обеспечения совместимости и корректной работы трамвая в автоматическом режиме с уже существующими инфраструктурными и информационными системами, реализованными по проекту "Верхнепышминский трамвай"»,