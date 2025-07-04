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В транспортную систему Екатеринбурга хотят внедрить беспилотные трамваи

15.25 Понедельник, 7 июля 2025
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
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На «Иннопроме» подписали трёхстороннее соглашение, которое включает внедрение транспортную систему Екатеринбурга беспилотных трамваев.

Как рассказали на официальном городском портале, соглашение было подписано мэром уральской столицы Алексеем Орловым, генеральным директором ООО «Группа Мовиста» Алексеем Зотовым и генеральным директором ООО «ТМХ Интеллектуальные системы» Андреем Романчиковым сегодня, 7 июля.

«В рамках проекта планируется установить оборудование и технологии, необходимые для обеспечения совместимости и корректной работы трамвая в автоматическом режиме с уже существующими инфраструктурными и информационными системами, реализованными по проекту "Верхнепышминский трамвай"»,

– сказали в мэрии.


Соглашение заключили на десять лет.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:58 В Россельхознадзоре назвали одну из причин отказа в перелёте питомцам
13:43 20 подростков на улице обнаружили полицейские в ночное время в Екатеринбурге
13:09 Два человека пострадали при столкновении Volkswagen с мотоциклом в Первоуральске
12:03 В выходные в Свердловской области горел один гектар леса
11:30 СМИ сообщают об убийстве на Ангарской в Екатеринбурге
11:09 Опекуншу из Белоярского района за истязание пятерых детей приговорили к условному сроку
10:27 В Екатеринбурге в 15-й раз стартовала международная промышленная выставка «Иннопром»
09:53 Небольшие дожди и грозы пройдут в Свердловской области
09:36 Жители Свердловской области назвали главные источники мотивации на работе
17:29 Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 июля
16:40 Прогулка за хворостом в Свердловской области обернулась спасением собаки из колодца
16:17 СУБР прокомментировал приглашение рабочих из Индии на рудник
15:58 В Екатеринбурге и других городах задержаны и отменены рейсы
15:03 В Екатеринбурге ищут очевидцев ночного ДТП с четырьмя автомобилями на улице Челюскинцев
14:04 В Североуральск приедут рабочие из Индии для работы на СУБРе
13:43 Уроженец Петрокаменского Евгений Марков стал девятикратным победителем марафона «Конжак»
12:54 В Свердловской области за сутки — 12 пожаров и одно происшествие на воде
11:49 В Березовском водитель отвлёкся на очки и сбил подростка на тротуаре
11:33 Лесной пожар в Свердловской области: горит 1 гектар
17:42 В Екатеринбурге на маршрут №18 вышел первый в России пятисекционный трамвай
17:27 В Кольцово задержали пассажира с 52 флаконами духов из магазина «Все по 5»
17:09 В Екатеринбурге перед судом предстал мужчина по делу о развратных действиях в отношении ребёнка
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