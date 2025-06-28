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Екатеринбург выставил на торги брутто-контракты
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга объявила аукцион на право выполнять брутто-контракты. Всего на торги выставлено восемь лотов почти на 3 миллиарда рублей.
Контракты включают себя обслуживания 41-го автобусного маршрута.
Подчеркивается, что схемы движения останутся прежним. На некоторых маршрутах обещают появление машин особо большого класса для того, чтобы в рамках одного и того же расписания можно было перевезти больше пассажиров.
Ожидается, что аукционы завершатся в июле, а заключённые по их итогам брутто-контракты начнут действовать с 1 августа.
Контракты включают себя обслуживания 41-го автобусного маршрута.
«Всего будет разыграно 32 лота со 107 маршрутами общественного транспорта уральской столицы. Срок действия контрактов – полгода, то есть с августа до февраля»,
– рассказали в администрации.
Подчеркивается, что схемы движения останутся прежним. На некоторых маршрутах обещают появление машин особо большого класса для того, чтобы в рамках одного и того же расписания можно было перевезти больше пассажиров.
Ожидается, что аукционы завершатся в июле, а заключённые по их итогам брутто-контракты начнут действовать с 1 августа.
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