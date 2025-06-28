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Екатеринбург выставил на торги брутто-контракты

09.40 Среда, 2 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Мэрия Екатеринбурга объявила аукцион на право выполнять брутто-контракты. Всего на торги выставлено восемь лотов почти на 3 миллиарда рублей.

Контракты включают себя обслуживания 41-го автобусного маршрута.

«Всего будет разыграно 32 лота со 107 маршрутами общественного транспорта уральской столицы. Срок действия контрактов – полгода, то есть с августа до февраля»,

рассказали в администрации.


Подчеркивается, что схемы движения останутся прежним. На некоторых маршрутах обещают появление машин особо большого класса для того, чтобы в рамках одного и того же расписания можно было перевезти больше пассажиров.

Ожидается, что аукционы завершатся в июле, а заключённые по их итогам брутто-контракты начнут действовать с 1 августа.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:56 50 миллионов рублей направил Паслер на проведение чемпионата России по боксу в Екатеринбурге
14:21 Ещё одному обвиняемому по резонансному уголовному делу в Екатеринбурге избрали меру пресечения
14:03 Совравшую «возлюбленному» о беременности екатеринбурженку обвиняют в мошенничестве
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