Екатеринбург выставил на торги брутто-контракты





рассказали в администрации. «Всего будет разыграно 32 лота со 107 маршрутами общественного транспорта уральской столицы. Срок действия контрактов – полгода, то есть с августа до февраля»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Мэрия Екатеринбурга объявила аукцион на право выполнять брутто-контракты. Всего на торги выставлено восемь лотов почти на 3 миллиарда рублей.Контракты включают себя обслуживания 41-го автобусного маршрута.Подчеркивается, что схемы движения останутся прежним. На некоторых маршрутах обещают появление машин особо большого класса для того, чтобы в рамках одного и того же расписания можно было перевезти больше пассажиров.Ожидается, что аукционы завершатся в июле, а заключённые по их итогам брутто-контракты начнут действовать с 1 августа.