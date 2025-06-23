С 1 июля в Свердловской области повышаются тарифы ЖКХ

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С сегодняшнего дня, 1 июля 2025 года, в Свердловской области вступает в силу повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Рост цен в среднем составит 13,2 % – это рекорд за последние десятилетия.Рост цен коснётся как коммунальных, так и жилищных услуг.Среди причин, которые называют для объяснения такого роста цен, — необходимость замены изношенной коммунальной инфраструктуры, высокий уровень инфляции, увеличение стоимости энергоресурсов и удорожание строительных материалов.Напомним, что в 2020 году рост тарифов в Свердловской области составил 3,6 %, в 2021 году он составил 5,4 %. В 2022 году тарифы повышали дважды: сначала на 2,9 % (с 1 июля), а затем ещё на 9 % (с 1 декабря). В 2023 году тарифы проиндексировали на 8,1 %, в 2024 году – 9,8 %.