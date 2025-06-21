Таможенники Кольцово остановили пассажира со 190 ботинками на правую ногу

Фото: Уральское таможенное управление

Фото: Уральское таможенное управление

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кольцово остановили гражданина Китая, прилетевшего в Екатеринбург из Пекина, со 190 ботинками – все на правую ногу, на левую не было. Общий вес багажа составил 61 килограмм.Когда представители таможенного контроля спросили пассажира зачем ему правые ботинки, он рассказал, что это образы обуви, предназначенные для последующей торговли на екатеринбургском рынке. О том, что даже презентационный товар тоже нужно декларировать, мужчина не знал, информационный стенд не видел, к таможенному инспектору не подходил.В итоге обувь изъяли и отправили на товарную экспертизу, а на бизнесмена из Китая возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров.