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Таможенники Кольцово остановили пассажира со 190 ботинками на правую ногу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кольцово остановили гражданина Китая, прилетевшего в Екатеринбург из Пекина, со 190 ботинками – все на правую ногу, на левую не было. Общий вес багажа составил 61 килограмм.
Когда представители таможенного контроля спросили пассажира зачем ему правые ботинки, он рассказал, что это образы обуви, предназначенные для последующей торговли на екатеринбургском рынке. О том, что даже презентационный товар тоже нужно декларировать, мужчина не знал, информационный стенд не видел, к таможенному инспектору не подходил.
В итоге обувь изъяли и отправили на товарную экспертизу, а на бизнесмена из Китая возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров.
Фото: Уральское таможенное управление
Когда представители таможенного контроля спросили пассажира зачем ему правые ботинки, он рассказал, что это образы обуви, предназначенные для последующей торговли на екатеринбургском рынке. О том, что даже презентационный товар тоже нужно декларировать, мужчина не знал, информационный стенд не видел, к таможенному инспектору не подходил.
Фото: Уральское таможенное управление
В итоге обувь изъяли и отправили на товарную экспертизу, а на бизнесмена из Китая возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров.
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