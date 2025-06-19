Свердловская область становится важным логистическим хабом между Европой и Азией

«Свердловская область является важным транспортным хабом в логистических цепочках. Например, грузы из портов Дальнего Востока доставляются по железной дороге до Екатеринбурга, а затем распределяются автотранспортом по регионам Урала и Сибири Благодаря такому расположению регион успешно поддерживает интенсивный товарооборот с другими странами и регионами, что особенно важно для его развитой промышленности»,

— отметила руководитель категории «Транспортные услуги» направления «Авито Услуги» Евгения Лазарева.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С начала 2025 года рынок международных грузоперевозок в Свердловской области вырос в восемь раз. Об этом сообщают аналитики платформы «Авито Услуги». Регион демонстрирует один из самых высоких темпов роста в России по этому направлению.Лидером по динамике стал Нижний Тагил — спрос на международные перевозки здесь увеличился на 48% по сравнению с прошлым годом. Специалисты отмечают, что ключевыми драйверами роста стали активизация бизнеса и выход компаний на внешние рынки.Наиболее востребованным маршрутом в мае 2025 года стала Грузия. За год спрос на перевозки в этом направлении вырос на 50%. Китай также сохраняет лидирующие позиции — рост составил 10% год к году. По данным правительства Свердловской области, за пять лет товарооборот с КНР увеличился в 1,5 раза – таким образом Китай остаётся крупнейшим внешнеторговым партнёром региона.Ещё одно направление с положительной динамикой — Армения. В Екатеринбурге спрос на перевозки в эту страну увеличился на 3%.Эксперты связывают рост сектора с выгодным географическим положением региона. Свердловская область выступает важным логистическим узлом между Европой и Азией. По словам Евгении Лазаревой, руководителя категории «Транспортные услуги» на «Авито Услуги», грузы из портов Дальнего Востока доставляются по железной дороге в Екатеринбург, а затем автотранспортом — в регионы Урала и Сибири.