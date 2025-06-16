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11 уголовных дел о контрабанде лесоматериалов возбудили в Свердловской области с начала года

14.03 Понедельник, 23 июня 2025
Фото: Уральское таможенное управление
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В Свердловской области с начала года возбудили 11 уголовных дел о контрабанде лесоматериалов. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, ссылаясь на начальницу службы организации таможенного контроля Ирину Захарову.

Такие данные она привела на заседании коллегии по оптимизации процессов контроля на уральской таможне. Ирина Захарова также рассказала, что по итогам пяти прошедших месяцев декларационный массив, экспортируемых леса и лесоматериалов остался на уровне 2024 года. Однако почти в два раза выросло количество административных правонарушений, совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при экспорте лесоматериалов.

Заместитель начальника управления – начальник службы Виктор Аманов, подводя итоги работы с начала года, сообщил, что за пять месяцев было остановлено и проверено более 74 тысяч транспортных средств.

«Мобильными группами выявлено 24,5 тысячи тонн товаров с нарушениями. Возбуждено 4 уголовных и 506 административных дел»,

– сказал Аманов.


Кроме этого, он рассказал, что ведомством были проведены четыре выездные проверки, а также о доначисленных таможенных платежах на сумму более четырёх миллионов рублей.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:24 У Белоярской АЭС сменился директор
13:02 В Екатеринбурге задержали парня по подозреваемого в хищении сбережений у пенсионеров в России и Казахстане
12:26 Власти отчитались о помощи жильцам пострадавшего при взрыве газа дома в Серове
11:24 СМИ сообщают о смерти одного из пострадавших при взрыве газа в Серове
11:09 Прокуратура утвердила обвинение по делу о стрельбе у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге
10:31 Лишившуюся руки сотрудницу завода в Краснотурьинске сделали виноватой в ЧП
09:39 Росприроднадзор сообщил о нарушениях на мусорном полигоне «Северный» под Екатеринбургом
09:15 Жители Первоуральска пожаловались на «чёрную-чёрную воду» из кранов
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08:26 На севере Свердловской области ожидается похолодание до 0°C
18:41 В Свердловской области восьмилетнего мальчика укусила змея во дворе дома
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