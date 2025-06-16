11 уголовных дел о контрабанде лесоматериалов возбудили в Свердловской области с начала года





– сказал Аманов. «Мобильными группами выявлено 24,5 тысячи тонн товаров с нарушениями. Возбуждено 4 уголовных и 506 административных дел»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области с начала года возбудили 11 уголовных дел о контрабанде лесоматериалов. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, ссылаясь на начальницу службы организации таможенного контроля Ирину Захарову.Такие данные она привела на заседании коллегии по оптимизации процессов контроля на уральской таможне. Ирина Захарова также рассказала, что по итогам пяти прошедших месяцев декларационный массив, экспортируемых леса и лесоматериалов остался на уровне 2024 года. Однако почти в два раза выросло количество административных правонарушений, совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при экспорте лесоматериалов.Заместитель начальника управления – начальник службы Виктор Аманов, подводя итоги работы с начала года, сообщил, что за пять месяцев было остановлено и проверено более 74 тысяч транспортных средств.Кроме этого, он рассказал, что ведомством были проведены четыре выездные проверки, а также о доначисленных таможенных платежах на сумму более четырёх миллионов рублей.