На севере Свердловской области нашли нефтяное месторождение

– рассказал Владимир Михель.

«К сожалению, не от хорошей жизни мы сейчас цепляемся за туризм, в муниципалитете осталось не так много предприятий, даже те, которые зашли, "Святогор" и "Полиметалл", они здесь на время, пока не отработаны запасы на месторождениях»,