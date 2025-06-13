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На севере Свердловской области нашли нефтяное месторождение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Коммерсант-Урал» сообщает, что на севере Свердловской области, в посёлке Массава Ивдельского района, обнаружили запасы нефти.
Об этом изданию в интервью рассказал глава района Владимир Михель. По его словам, месторождение в посёлке нашли ещё два года назад. Объёмы месторождения всё ещё непонятны, поэтому муниципалитет продолжает ждать, когда появится больше информации о запасах нефти, которая может там находится.
Михель также подчеркнул, что они намерены развивать каждое направление, которое поможет муниципалитету жить. Сейчас, с его слов, муниципалитет цепляется за туризм.
Он также добавил, что местные власти рассчитывают на развитие проекта, направленное на строительство ключевых элементов транспортной и энергетической инфраструктуры для освоения минеральных богатств Полярного и Приполярного Урала. Однако будет ли проект реализован пока не ясно.
Об этом изданию в интервью рассказал глава района Владимир Михель. По его словам, месторождение в посёлке нашли ещё два года назад. Объёмы месторождения всё ещё непонятны, поэтому муниципалитет продолжает ждать, когда появится больше информации о запасах нефти, которая может там находится.
Михель также подчеркнул, что они намерены развивать каждое направление, которое поможет муниципалитету жить. Сейчас, с его слов, муниципалитет цепляется за туризм.
«К сожалению, не от хорошей жизни мы сейчас цепляемся за туризм, в муниципалитете осталось не так много предприятий, даже те, которые зашли, "Святогор" и "Полиметалл", они здесь на время, пока не отработаны запасы на месторождениях»,
– рассказал Владимир Михель.
Он также добавил, что местные власти рассчитывают на развитие проекта, направленное на строительство ключевых элементов транспортной и энергетической инфраструктуры для освоения минеральных богатств Полярного и Приполярного Урала. Однако будет ли проект реализован пока не ясно.
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