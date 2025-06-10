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В Свердловской области подорожали яблоки и подешевели огурцы с помидорами

11.57 Пятница, 13 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Свердловской области подорожали яблоки и стали дешевле огурцы с помидорами. Сравниваем как изменились цены на продукты за месяц.

По данным Свердловскстата на 9 июня 2025 года, средняя стоимость килограмма яблок составила 178,86 руб., подорожав со 167,51 руб. – такую статистику приводило ведомство почти месяц назад, 12 мая 2025 года. Бананы же напротив стали немного доступнее подешевев до 162,68 руб. за килограмм со 179,96 руб.

Сделать салат также стало дешевле. Согласно последним данным, килограмм помидоров можно купить за 213,93 руб., огурцов – 126,04 руб., тогда как месяц назад они обошлись бы в 267,02 руб. и 166,08 руб. соответственно.

А вот приготовить суп стало немного дороже. Подорожали морковь 78,56 руб. (месяц назад было 63,99 руб.), свёкла 87,37 руб. (77,74 руб.), картофель 91,53 руб. (83,23 руб.), но стали дешевле лук 66,72 руб. (73,76 руб.) и капуста 68,71 руб. (79,91 руб.). Также дороже стали вермишель 126,82 руб. (123,06 руб.) и макароны 132,18 руб. (129,18 руб.).

Не в лучшую сторону изменились цены на каши: рис 157,15 руб. (152,50 руб. – старая цена), гречка 97,85 руб. (96,62 руб.). Зато куриные яйца стали чуть дешевле – десять штук в среднем стоят 93,29 руб. (96,50 руб.).

Цена на молочные продукты немного снизилась. Литр молока стоит 89,11 руб. (стоило 89,90 руб.), килограмм сметаны 344,82 руб. (348,42 руб.), творога 493,12 руб. (499,8 руб.), масла сливочного 1 162,09 руб. (1 177,33 руб.).

Мясо в Свердловской области стало дороже. Цены на курицу выросли до 212,98 руб. за килограмм (205,42 руб. месяц назад), говядину – 694,52 руб. (690,65 руб.), свинину — 391,01 руб. (388,21 руб.), баранину – 846,71 руб. (846,71 руб.). А вот рыба стала немного доступнее – килограмм мороженной неразделанной рыбы стоит 361,21 руб. (362,77 руб.).

Цены на хлеб практически не менялись 114,91 руб. (114,13 руб.). Масло подсолнечное тоже почти не изменилось в цене – 145,14 руб. за литр (146,50 руб.).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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