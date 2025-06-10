Банк ДОМ.РФ профинансировал первую в стране сделку строительства частного дома с эскроу по жилищному сертификату





– прокомментировала вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк. «Банк ДОМ.РФ первым начал финансировать сделки ИЖС с эскроу с использованием жилищных сертификатов. Это, бесспорно, повысит доступность строительства частного жилья льготным категориям граждан, а механизм эскроу защитит средства и гарантирует безопасность расчетов до завершения строительства дома. В Екатеринбурге Банк ДОМ.РФ выделил подрядчикам финансирование на строительство частных домов с эскроу на сумму почти 265 млн рублей, это позволяет строить 6,2 тыс. кв. метров жилья. Механизм использования жилищных сертификатов для финансирования стройки, в том числе в других регионах, позволит нарастить объемы ИЖС»,

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

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Банк ДОМ.РФ (входит в группу ДОМ.РФ) первым в стране профинансировал подрядчика ИЖС по проекту строительства частного дома с эскроу с использованием жилищного сертификата. Жилищный сертификат дает право на субсидию для приобретения жилья льготным категориям граждан. Первый транш в сумме 4,7 млн рублей уже выделен подрядчику в Екатеринбурге. Полная стоимость проекта оценивается в 7,9 млн рублей.Стоимость строительных работ полностью покрыл жилищный сертификат от Фонда жилищного строительства Свердловской области на возведение индивидуального жилого дома. Первым клиентом, получившим возможность оплатить строительство дома с эскроу с помощью сертификата, стала жительница Екатеринбурга, работник бюджетной сферы, многодетная мать.