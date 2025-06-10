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Банк ДОМ.РФ профинансировал первую в стране сделку строительства частного дома с эскроу по жилищному сертификату
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Банк ДОМ.РФ (входит в группу ДОМ.РФ) первым в стране профинансировал подрядчика ИЖС по проекту строительства частного дома с эскроу с использованием жилищного сертификата. Жилищный сертификат дает право на субсидию для приобретения жилья льготным категориям граждан. Первый транш в сумме 4,7 млн рублей уже выделен подрядчику в Екатеринбурге. Полная стоимость проекта оценивается в 7,9 млн рублей.
Стоимость строительных работ полностью покрыл жилищный сертификат от Фонда жилищного строительства Свердловской области на возведение индивидуального жилого дома. Первым клиентом, получившим возможность оплатить строительство дома с эскроу с помощью сертификата, стала жительница Екатеринбурга, работник бюджетной сферы, многодетная мать.
Стоимость строительных работ полностью покрыл жилищный сертификат от Фонда жилищного строительства Свердловской области на возведение индивидуального жилого дома. Первым клиентом, получившим возможность оплатить строительство дома с эскроу с помощью сертификата, стала жительница Екатеринбурга, работник бюджетной сферы, многодетная мать.
«Банк ДОМ.РФ первым начал финансировать сделки ИЖС с эскроу с использованием жилищных сертификатов. Это, бесспорно, повысит доступность строительства частного жилья льготным категориям граждан, а механизм эскроу защитит средства и гарантирует безопасность расчетов до завершения строительства дома. В Екатеринбурге Банк ДОМ.РФ выделил подрядчикам финансирование на строительство частных домов с эскроу на сумму почти 265 млн рублей, это позволяет строить 6,2 тыс. кв. метров жилья. Механизм использования жилищных сертификатов для финансирования стройки, в том числе в других регионах, позволит нарастить объемы ИЖС»,
– прокомментировала вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.
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