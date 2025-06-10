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Банк ДОМ.РФ профинансировал первую в стране сделку строительства частного дома с эскроу по жилищному сертификату

14.09 Среда, 11 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Банк ДОМ.РФ (входит в группу ДОМ.РФ) первым в стране профинансировал подрядчика ИЖС по проекту строительства частного дома с эскроу с использованием жилищного сертификата. Жилищный сертификат дает право на субсидию для приобретения жилья льготным категориям граждан. Первый транш в сумме 4,7 млн рублей уже выделен подрядчику в Екатеринбурге. Полная стоимость проекта оценивается в 7,9 млн рублей.

Стоимость строительных работ полностью покрыл жилищный сертификат от Фонда жилищного строительства Свердловской области на возведение индивидуального жилого дома. Первым клиентом, получившим возможность оплатить строительство дома с эскроу с помощью сертификата, стала жительница Екатеринбурга, работник бюджетной сферы, многодетная мать.

«Банк ДОМ.РФ первым начал финансировать сделки ИЖС с эскроу с использованием жилищных сертификатов. Это, бесспорно, повысит доступность строительства частного жилья льготным категориям граждан, а механизм эскроу защитит средства и гарантирует безопасность расчетов до завершения строительства дома. В Екатеринбурге Банк ДОМ.РФ выделил подрядчикам финансирование на строительство частных домов с эскроу на сумму почти 265 млн рублей, это позволяет строить 6,2 тыс. кв. метров жилья. Механизм использования жилищных сертификатов для финансирования стройки, в том числе в других регионах, позволит нарастить объемы ИЖС»,

– прокомментировала вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.


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Валерий Евграфов © Вечерние ведомости


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12:19 Роспотребнадзор: в Свердловской области нет безопасных водоемов для купания
11:40 Дело о «дискредитации ВС» архитектора Полины Ивановой пересмотрят
11:22 В Первоуральске сотрудники ГУФСИН помогли задержать пьяного водителя
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22:01 Общественник Иван Волков заявил о выдвижении в губернаторы Свердловской области
21:05 Инспектору ДПС из Верхней Пышмы назначили наказание за взятку
20:20 Сегодня утром в Нижнем Тагиле погиб мотоциклист
20:07 Самый американский из киножанров станет «героем» вечера в екатеринбургском музее
19:39 В службе авиационной охраны Нижнесергинского района разразился коррупционный скандал
19:31 В Свердловской области почти на 50% вырос спрос на организацию праздников
19:01 Несовершеннолетняя пешеходка пострадала вчера в Екатеринбурге
18:25 Из 37 свердловских пожаров понедельника екатеринбургский оказался самым опасным
18:17 В Екатеринбурге экс-преподаватель лишился 3 млн после звонков от «коллеги», «ФСБ» и «Центробанка»
16:55 В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов «из-за жары»
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