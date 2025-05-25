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«Верхнепышминский трамвай» показал рекордный рост популярности среди жителей

15.22 Вторник, 3 июня 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Маршрут Екатеринбург — Верхняя Пышма за весенние месяцы 2025 года обслужил свыше 681 тысячи пассажиров, превысив прошлогодние показатели на 20%. Об этом сообщила управляющая компания "Группа Мовиста".

Пиковые значения пришлись на май — 241 тысяча человек. Для сравнения: весной 2024 года междугородние трамваи перевезли 570 тысяч пассажиров. Ежемесячный прирост составляет в среднем 37 тысяч поездок.

"Стабильный рост пассажиропотока фиксируется с момента запуска линии. Техническое оснащение депо обеспечивает ежедневный выпуск полного состава согласно расписанию", — прокомментировал генеральный директор Игорь Заварзин.

Трамвайная линия протяженностью 18,8 км соединила два города Свердловской области в августе 2022 года, став первым междугородним электротранспортным проектом в России. По маршруту курсируют низкопольные трамваи "Львенок" производства "Уралтрансмаша" с климат-контролем, информационными дисплеями и зарядными портами.

Проект получил федеральное признание: летом 2024 года систему представили премьер-министру Михаилу Мишустину, в ноябре депо стало лауреатом Национальной премии "Формула движения" в номинации "Лучший проект в сфере общественного транспорта".

Оплата принимается банковскими картами, транспортной картой "ЕКАРТА" и Единой социальной картой. Отслеживать движение можно через приложение "Екатеринбург транспорт" и сайт vptram.ru.

Эксплуатацию осуществляет "Группа Мовиста" — специализированный оператор по модернизации городского электротранспорта в рамках государственно-частного партнерства.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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14:16 Пикет против мусорного полигона прошёл у резиденции свердловского губернатора
21:29 Суд отменил приказ свердловских чиновников, сокративший предмет охраны места захоронения Николая II
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19:40 Музей истории Екатеринбурга стал сам себе экспонатом
19:26 Оставлявших уралмашевцев без света воров поймали
18:37 Собачку с огромной скальпированной раной пытаются спасти в Екатеринбурге
18:16 Всего за два дня в Свердловской области вспыхивало 60 пожаров
17:42 Под Екатеринбургом вспыхнул мусорный полигон
17:29 В России запустили бесплатный цифровой сервис для поиска пропавших людей
17:28 До конца 2025 года в Свердловской области хотят отремонтировать 442 километра дорог
17:17 Обвиняемым в подмене анализов нижнетагильским полицейским вновь вынесли приговор
16:27 В Свердловской области за неделю составили 182 протокола за нарушения правил пожарной безопасности
16:01 Площадь действующих пожаров в лесах Свердловской области выросла на 11 гектаров
15:46 Разборка с односельчанином закончилась для жителя Режевского района годами колонии
15:08 Стали известны подробности коррупционного дела экс-замминистра ЖКХ и экс-депутата ЗакСО
14:51 Водоёмы на юге Сысертского района требуют внести в ЕГРН
14:10 259 раз житель Алапаевска ударил свою сожительницу ножом
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10:54 В Берёзовском городском суде рассмотрят дело об убийстве, раскрытом случайно после обнаружения трупа в подвале спустя 14 лет
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