«Верхнепышминский трамвай» показал рекордный рост популярности среди жителей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Маршрут Екатеринбург — Верхняя Пышма за весенние месяцы 2025 года обслужил свыше 681 тысячи пассажиров, превысив прошлогодние показатели на 20%. Об этом сообщила управляющая компания "Группа Мовиста".Пиковые значения пришлись на май — 241 тысяча человек. Для сравнения: весной 2024 года междугородние трамваи перевезли 570 тысяч пассажиров. Ежемесячный прирост составляет в среднем 37 тысяч поездок."Стабильный рост пассажиропотока фиксируется с момента запуска линии. Техническое оснащение депо обеспечивает ежедневный выпуск полного состава согласно расписанию", — прокомментировал генеральный директор Игорь Заварзин.Трамвайная линия протяженностью 18,8 км соединила два города Свердловской области в августе 2022 года, став первым междугородним электротранспортным проектом в России. По маршруту курсируют низкопольные трамваи "Львенок" производства "Уралтрансмаша" с климат-контролем, информационными дисплеями и зарядными портами.Проект получил федеральное признание: летом 2024 года систему представили премьер-министру Михаилу Мишустину, в ноябре депо стало лауреатом Национальной премии "Формула движения" в номинации "Лучший проект в сфере общественного транспорта".Оплата принимается банковскими картами, транспортной картой "ЕКАРТА" и Единой социальной картой. Отслеживать движение можно через приложение "Екатеринбург транспорт" и сайт vptram.ru.Эксплуатацию осуществляет "Группа Мовиста" — специализированный оператор по модернизации городского электротранспорта в рамках государственно-частного партнерства.