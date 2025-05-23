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Дом как семейная реликвия: почему деревянное строительство становится новой роскошью
Фото: arwd.ru
Возрождение интереса к дереву и современные усадьбы
В последние годы в России и во всём мире дерево как материал привлекает всё большее внимание как со стороны архитекторов, так и со стороны заказчиков, будь то инвесторы крупных коммерческих проектов или частные клиенты. Таким возрождением своей популярности оно обязано сразу нескольким факторам. С одной стороны, развитие новых технологий существенно расширило возможности использования дерева, сделав его одним из главных инструментов архитекторов, которые стремятся реализовывать экспериментальные и уникальные решения. С другой стороны, общий тренд на экологичность, осознанный образ жизни и природную эстетику оказал влияние и на предпочтения людей: деревянные здания воспринимаются как символ не только комфорта, но и статуса — проявление «тихой» роскоши.
Дом Nokturni. Архитектор: Светлана Веселова arwd.ru
Дом как продолжение семейной истории
Для людей, решивших выбрать именно деревянный дом, он становится пространством, где создаются семейные истории, где сохраняются старые и рождаются новые традиции. Как сообщал РБК, сегодня более трети россиян мечтают отказаться от жизни в шумном мегаполисе и переехать загород, чтобы быть ближе к природе. Дом, построенный из дерева и гармонично вписанный в окружающий ландшафт, может стать для них настоящим родовым гнездом, как становились когда-то для своих владельцев дворянские летние усадьбы или писательские дачи.
Дом Kiina arwd.ru
Сегодня загородный деревянный дом всё чаще рассматривается как место постоянного проживания, однако для большинства в России он остаётся связан именно с дачной культурой. Дача — это явление, прочно укоренившееся в отечественной истории и ставшее неотъемлемой частью жизни нескольких поколений. Именно на дачах — в деревянных домах с террасами, садами и библиотеками — создавались литературные произведения, велись философские беседы, передавались семейные традиции. Современная архитектура деревянных домов — это новая интерпретация этой традиции, адаптированная к потребностям XXI века, но сохраняющая стремление к спокойствию и близости с природой.
Комплекс «Alvar СПА». Архитектор: Светлана Веселова
Простор для архитектурного творчества
Когда речь заходит о деревянной архитектуре, многие в первую очередь оценивают её эстетическую составляющую. В России существуют богатейшие традиции строительства из дерева: это и храмы Севера, построенные без единого гвоздя, и терема, украшенные резными наличниками, и многое другое. Сегодня эти традиции продолжают развиваться, в том числе благодаря интеграции опыта других стран и появлению более современных технологий и материалов. Архитекторы теперь могут проектировать здания с ещё более сложной геометрией и еще более выразительным дизайном, комбинируя дерево с другими материалами, например, с камнем, стеклом или металлом. В последнее время отмечается тенденция обращений с запросами на более индивидуальные и необычные проекты домов.
Дом Marssi honka.ru
Один из таких проектов — деревянный дом, построенный компанией «Архивуд» для журналистки Ксении Собчак. В качестве основного строительного материала выбрали финскую сосну Honka, а в отделке интерьеров использовали деревянные панели, подчёркивающие природную эстетику пространства. Центральным пространством особняка стала объединённая с обеденной зоной гостиная с шестиметровыми потолками и панорамными окнами: они наполняют интерьер естественным светом и визуально соединяют дом с окружающим ландшафтом. Оригинальным акцентом стала просторная веранда, украшенная фрагментом советской мозаики «Дружба народов», ранее располагавшейся на заводе имени Дзержинского.
Дом Xenia. Архитектор: Алексей Тарашевский arwd.ru
Другой яркий пример — проект компании «Архивуд» Moscowa, который опирается на архитектурные традиции эпохи модерна. Архитекторы создали светлый, наполненный воздухом дом с высокими потолками и широким крыльцом, добавив такие характерные детали как печь-камин с изразцами.
Дом Moscowa. Архитектор: Светлана Веселова arwd.ru
Материал будущего
Однако выбор в пользу дерева как основного строительного материала в современных проектах продиктован не только эстетическими соображениями. Развитие технологий, таких как CLT-панели, позволяет строить дома быстрее и безопаснее, а энергоэффективность древесины снижает эксплуатационные расходы до 50%. Новые способы обработки древесины позволяют создавать дома, которые сохраняют тепло, защищают от шума, дышат и при этом служат десятилетиями. Качественно построенный деревянный дом может быть не только красивым и уютным, но и технологичным, соответствующим самым строгим требованиям к энергоэффективности и безопасности.
Комплекс Salmi. Архитектор: Светлана Веселова
Дом на века
Деревянный дом при правильном уходе может прослужить не одному поколению. Один-два раза в год важно внимательно осматривать фасад — особенно весной и осенью, чтобы вовремя заметить потемнения, трещины или другие повреждения. Особое внимание стоит уделять защите от влаги, регулярному проветриванию и избеганию резких перепадов температур, чтобы поддерживать в доме оптимальный микроклимат. Если фасад покрыт краской или пропиткой, ее нужно обновлять каждые 5–7 лет — в зависимости от состава и климатических условий. Солнце также влияет на древесину: ультрафиолетовые лучи со временем выжигают поверхность, поэтому желательно использовать защитные покрытия с УФ-фильтрами. Кроме того, рекомендуется обрабатывать дом антисептиками и инсектицидами, чтобы предотвратить появление грибка, плесени и насекомых.
Комплекс Salmi. Архитектор: Светлана Веселова arwd.ru
Такой уход позволяет сохранить внешний вид дома и продлить срок его службы на десятилетия вперед. Фактически это можно назвать не бременем, а способом продлить жизнь тому, что становится частью семейной истории.
Комплекс Karjalai. Архитектор: Алексей Сколдинов honka.ru
Сегодня возвращение к жизни за городом воспринимается не как отступление от современности, а как осознанный выбор в пользу качества жизни, спокойствия и уюта. Современный деревянный дом становится не просто местом для жизни, а долгосрочной инвестицией. Он отражает стремление к экологичному образу жизни и потребность в индивидуальности, становится частью культурного контекста и семейной истории. Развитие технологий и новые архитектурные практики делают дерево не только актуальным, но и по-настоящему элитным решением. Оно вновь занимает центральное место в архитектуре — как материал, сочетающий новые разработки, традиции и стиль.
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