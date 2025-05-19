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Более 300 килограммов рыбной продукции от свердловского производителя отправили в ОАЭ
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
Свердловские предприятие, специализирующееся на производстве продукции из рыбы, отправило в ОАЭ партию рыбы весом более 300 килограмм.
Как отмечают в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, это не первая партия рыбной продукции, которая отправляется в Объединенные Арабские Эмираты.
Там также добавили, что вся продукция была отправлена на экспорт со всеми необходимыми ветеринарными документами и требованиями, которые диктуют ветеринарно-санитарные правила ОАЭ.
Как отмечают в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, это не первая партия рыбной продукции, которая отправляется в Объединенные Арабские Эмираты.
«В этот раз местное предприятие направило на экспорт 307 килограммов рыбы»,
– рассказали в ведомстве.
Там также добавили, что вся продукция была отправлена на экспорт со всеми необходимыми ветеринарными документами и требованиями, которые диктуют ветеринарно-санитарные правила ОАЭ.
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