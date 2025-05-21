Почти 80% жителей УрФО рассматривать вариант покупки автомобиля с пробегом





– отметил коммерческий директор МТС AdTech Артём Пуликов. «Рост стоимости автомобилей на фоне общей экономической ситуации, высокая кредитная ставка и уход с российского рынка привычных марок автомобилей заставляют россиян рассматривать рынок автомобилей с пробегом. Для продавцов это сигнал о том, что выход на покупателей новых автомобилей становится всё более сложным и требует рекламных инструментов, позволяющих таргетировать сообщения на узкую целевую аудиторию, например, с помощью сегментов, собранных на базе Big Data»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Специалисты Центра аналитики и исследований МТС AdTech выяснили, что почти 80% жителей Уральского федерального округа уже рассматривают вариант покупки автомобиля с пробегом.Как рассказали Вечерним ведомостям в аналитическом центре, в опросе участвовало 2000 россиян. На вопрос «Есть ли у вас автомобиль» положительно ответили 39% респондентов, о планах покупать машину заявили 28% опрошенных, из них 16% откладывают покупку в ожидании улучшения ситуации на рынке. Ещё 33% опрошенных ответили, что не имеют собственного автомобиля и не собираются покупать авто.Из тех, кто собирается приобретать личный транспорт, чаще задумываются о покупке поддержанного авто. Об этом заявили 80% респондентов со всей России, и только 20% собираются покупать только новую машину. В УрФО ответы поделились практически также: 79% за покупку автомобиля с пробегом, 21% за покупку новой машины.Среди тех, кто хочет приобрести автомобиль с пробегом, 68% привлекает более низкая цена. Ещё 22% респондентов интересуют марки автомобилей, ушедшие с российского рынка.По его данным, чаще всего россияне, планирующие покупку поддержанного личного транспорта, изучают автомобильные сайты по покупке и перепродаже – 56%, автомобильные форумы и блоги либо сайты автомобильных СМИ – 44%. На официальные сайты автодилеров в раздел трейд-ин заходят 43% опрошенных, ищут информацию в автомобильных обзорах на видеоплатформах YouTube, RUTUBE, VK видео – 38%, сидят в мобильных приложениях для покупки и перепродажи автомобилей – 29%, смотрят объявления в телеграм-каналах – 16%.По данным Центра аналитики и исследований МТС AdTech, тем, кто покупает автомобиль с пробегом важны три критерия:Также опрошенные отмечали такие критерии как желаемая марка и желаемая комплектация – 36% и 20% ответов соответственно.Машины с пробегом от 1 до 3 года рассматривают 27% опрошенных (23% в УрФО), от 3 до 5 лет – 37% (36% в УрФО), от 5 лет – 32% (36% в УрФО). Реже всего готовы покупать машины, которыми пользовались меньше года, – всего 4% (6% в УрФО).