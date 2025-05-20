Спрос на «Семейную ипотеку» увеличился более чем в 2 раза





– отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. «Семейная ипотека» стала самым востребованным инструментом поддержки населения в решении «квартирного вопроса», она занимает 82% в выдаче банка в 2025 году – для сравнения в январе-мае прошлого года доля программы составляла 43%. Условия постоянно модернизируются, становятся более адресными и целевыми. Так, в марте появилась возможность взять кредит на покупку вторичного жилья в городах с низкими темпами строительства, на данный момент мы приняли около 100 таких заявок на сумму порядка 450 млн рублей. Чаще всего за такими кредитами обращались жители Краснодарского края, Калининградской, Новосибирской областей, Удмуртской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Республик Адыгея, Бурятия и Саха (Якутия)»,

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

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С начала 2025 года с помощью «Семейной ипотеки» жилищные условия улучшили около 4250 клиентов Банка ДОМ.РФ (входит в Группу ДОМ.РФ). Общий объём кредитования составил 27 млрд рублей, сообщили в Банке. Только в апреле госпрограммой воспользовались 1300 семей – это больше, чем в январе, в 2,3 раза. В среднем с начала года ежемесячно количество сделок растет примерно на треть.Среди регионов-лидеров по динамике объёмов кредитования по госпрограмме в 2025 году – Камчатский край и Республика Хакасия (выдачи к прошлому году выросли в 10 раз). Далее следуют Алтайский край и Республика Алтай (в 6 раз), Сахалинская область (в 4,5 раза), Кабардино-Балкарская Республика (почти в 4 раза), Республика Адыгея и Кировская область (на 30%), Костромская область (на 15%).Наибольшей популярностью «Семейная ипотека» пользуется в Москве (с начала 2025 года проведено сделок на 9,7 млрд рублей), Подмосковье (3,4 млрд рублей), Тюмени (1,5 млрд рублей), Краснодаре (1,4 млрд рублей) и Казани (1,3 млрд рублей). В топ-10 также вошли Санкт-Петербург (более 1 млрд рублей), Ростов-на-Дону (850 млн рублей), города Ленинградской области (650 млн рублей), Новосибирск (640 млн рублей) и Екатеринбург (570 млн рублей).Всего с момента запуска программы в 2018 году «Семейную ипотеку» в Банке ДОМ.РФ взяли около 53000 семей, общий объём кредитования составил почти 285 млрд рублей.