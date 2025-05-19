Партию нелегальных томатов обнаружили в Екатеринбурге

Фото: Уральское таможенное управление





– рассказал начальник екатеринбургской таможни Эдуард Туранов. «В ходе таможенного досмотра установлено, что более 600 килограммов томатов являются, что называется, лишними. А значит, импортер подал декларацию с недостоверными сведениями»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Очередную партию «нелегалов» обнаружили в уральской столице. На этот раз на глаза правоохранительных органов попались незадекларированные томаты.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, при проверке партии овощей для одной из уфимских фирм, прибывшей из Туркменистана в Екатеринбург, выяснилось, что фактический вес партии отличается от заявленной в декларации на товары.Он пояснил, что от веса товара зависит сумма назначаемых таможенных платежей. Теперь импортёру грозит штраф.