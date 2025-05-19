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Партию нелегальных томатов обнаружили в Екатеринбурге
Фото: Уральское таможенное управление
Очередную партию «нелегалов» обнаружили в уральской столице. На этот раз на глаза правоохранительных органов попались незадекларированные томаты.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, при проверке партии овощей для одной из уфимских фирм, прибывшей из Туркменистана в Екатеринбург, выяснилось, что фактический вес партии отличается от заявленной в декларации на товары.
Он пояснил, что от веса товара зависит сумма назначаемых таможенных платежей. Теперь импортёру грозит штраф.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, при проверке партии овощей для одной из уфимских фирм, прибывшей из Туркменистана в Екатеринбург, выяснилось, что фактический вес партии отличается от заявленной в декларации на товары.
Фото: Уральское таможенное управление
«В ходе таможенного досмотра установлено, что более 600 килограммов томатов являются, что называется, лишними. А значит, импортер подал декларацию с недостоверными сведениями»,
– рассказал начальник екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.
Он пояснил, что от веса товара зависит сумма назначаемых таможенных платежей. Теперь импортёру грозит штраф.
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