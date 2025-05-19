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Свердловские зарплаты отстают от среднероссийского уровня на 9,5 тысячи рублей
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Средние зарплаты жителей Свердловской области сильно выросли, но всё равно отстают от среднероссийского уровня оплаты труда, считает первый замгубернатора Алексей Шмыков.
Выступая с отчетом в законодательном собрании региона, Алексей Шмыков заявил, что за 2024 год средняя зарплата выросла на 25,7%, опередив среднероссийские значения, но на 1 января 2025 года она отставала от среднероссийского уровня оплаты труда на 9,5 тысячи рублей, пишет Ura.ru.
По данным Свердловскстата, в феврале 2025 года средняя заработная плата, достигла 82 356 рублей.
Выступая с отчетом в законодательном собрании региона, Алексей Шмыков заявил, что за 2024 год средняя зарплата выросла на 25,7%, опередив среднероссийские значения, но на 1 января 2025 года она отставала от среднероссийского уровня оплаты труда на 9,5 тысячи рублей, пишет Ura.ru.
По данным Свердловскстата, в феврале 2025 года средняя заработная плата, достигла 82 356 рублей.
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