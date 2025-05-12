Почти 380 килограммов дождевых червей отправилось в ОАЭ из Екатеринбурга





сообщили в Россельхознадзоре. «Экспортная поставка проведена с оформлением ветеринарных сопроводительных документов, а также выполнены необходимые ветеринарно-санитарные требований страны импортера»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбургское предприятие отправило в ОАЭ почти 380 килограммов дождевых червей. Отправку проконтролировали специалисты уральского управления Россельхознадзора, рассказали в ведомстве.Их выслали сегодня, 19 мая.Черви будут помогать в ОАЭ улучшать структуру и состав грунта, перерабатывая органические остатки в богатый питательными веществами вермикомпост. В нём содержится до 1,5 % азота, 0,5 % фосфора и 0,5 % калия, а также микроэлементы, нужные растениям для роста.