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Таможенники задержали екатеринбуржца при получении посылки с препаратом гормона роста

11.28 Вторник, 13 мая 2025
Фото: Уральское таможенное управление
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Уральские таможенники задержали 37-летнего жителя Екатеринбурга, заказавшего из Казахстана соматотропин – препарат гормона роста, запрещённый для ввоза в страну.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, его задержали при получении посылки. Внутри было 20 упаковок UTROPE LinePen Somatropin.

«Экспертизой установлено наличие в препарате сильнодействующего вещества – соматотропин, ввоз которого в Российскую Федерацию запрещён»,

– рассказали в управлении.


На получателя посылки возбудили дело по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений», и оштрафовали его на 1500 рублей.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:58 В Екатеринбурге за взятки будут судить экс-полицейскую из миграционного отдела
10:34 Бывший свердловский замгубернатора Павел Креков получил работу в тюменской мэрии
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21:23 В праздничную неделю свердловское МЧС провело 1267 противопожарных рейдов
20:57 Взят под стражу избивший в Екатеринбурге девушку-курьера мужчина
20:44 В Краснотурьинске прошёл суд над обвинённым в гибели человека взрывником
20:19 Скрытые смыслы сказки про Чиполлино раскроют в Белинке
19:40 Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек
19:31 За три нерабочих дня по Свердловской области прокатилось более полусотни пожаров
17:49 СМИ сообщают о проверке Роспотребнадзора в школах, которые обслуживает «Глобусресурс»
17:07 В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга перекроют несколько улиц ради «ЗаБега».
16:30 Поставщику питания екатеринбургской школы №178, где отравились дети, разрешили вернуться к работе
15:56 За организацию игр в покер в Нижней Туре будут судить четырёх человек
14:53 В Свердловскую область поступили первые партии черешни и абрикосов
14:20 СМИ сообщают о внезапной смерти трёхмесячного малыша в Нижних Сергах
13:26 В Нижнем Тагиле отправили в СИЗО обвиняемого в убийстве сожительницы в ночь на 9 мая
12:44 Опрокинувшийся грузовик перекрыл дорогу в сторону Перми от Екатеринбурга
12:31 Более 120 тонн арбузов приехало на Урал в апреле
12:00 За взятки от студентов будут судить бывшего проректора УрГЭУ
11:15 На 40 тысяч рублей оштрафовали жителя Невьянского района за комментарии в «Одноклассниках»
10:55 В Нижнесергинском районе выявили более 222 гектаров запущенных собственниками сельхозземель
09:13 Более 163 тысяч екатеринбуржцев проголосовали за парк для благоустройства
08:51 В СМИ сообщают о избитом парне на Новой Сортировке в Екатеринбурге
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