Таможенники задержали екатеринбуржца при получении посылки с препаратом гормона роста





– рассказали в управлении. «Экспертизой установлено наличие в препарате сильнодействующего вещества – соматотропин, ввоз которого в Российскую Федерацию запрещён»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральские таможенники задержали 37-летнего жителя Екатеринбурга, заказавшего из Казахстана соматотропин – препарат гормона роста, запрещённый для ввоза в страну.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, его задержали при получении посылки. Внутри было 20 упаковок UTROPE LinePen Somatropin.На получателя посылки возбудили дело по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений», и оштрафовали его на 1500 рублей.