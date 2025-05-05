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Таможенники задержали екатеринбуржца при получении посылки с препаратом гормона роста
Фото: Уральское таможенное управление
Уральские таможенники задержали 37-летнего жителя Екатеринбурга, заказавшего из Казахстана соматотропин – препарат гормона роста, запрещённый для ввоза в страну.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, его задержали при получении посылки. Внутри было 20 упаковок UTROPE LinePen Somatropin.
На получателя посылки возбудили дело по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений», и оштрафовали его на 1500 рублей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, его задержали при получении посылки. Внутри было 20 упаковок UTROPE LinePen Somatropin.
«Экспертизой установлено наличие в препарате сильнодействующего вещества – соматотропин, ввоз которого в Российскую Федерацию запрещён»,
– рассказали в управлении.
На получателя посылки возбудили дело по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений», и оштрафовали его на 1500 рублей.
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