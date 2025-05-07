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В Свердловскую область поступили первые партии черешни и абрикосов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает о первых партиях черешни и абрикосов, поступивших в Свердловскую область. Фрукты поступили в уральскую столицу 7 мая.
Пока объём небольшой. Как рассказали в управлении, на прошлой неделе в Екатеринбург привели 610 кг черешни и 320 кг абрикосов из Узбекистана. Все фрукты поступили в сопровождении фитосанитарного сертификата и прошли проверку.
Образцы также проверяли специалисты екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Пока объём небольшой. Как рассказали в управлении, на прошлой неделе в Екатеринбург привели 610 кг черешни и 320 кг абрикосов из Узбекистана. Все фрукты поступили в сопровождении фитосанитарного сертификата и прошли проверку.
Образцы также проверяли специалисты екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
«В результате в черешне и абрикосах карантинных объектов не выявлено. Продукция допущена к реализации в Екатеринбурге и на территории Свердловской области»,
– рассказали в ведомстве.
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