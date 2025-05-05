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Более 120 тонн арбузов приехало на Урал в апреле
Фото: Уральское таможенное управление
В апреле на Урал привезли более 120 тонн арбузов – это 98% от всех арбузов, оформленных уральскими таможенниками с начала года.
Он также рассказал, что весной арбузы ждут с Ближнего Востока. В середине мая должны начаться поставки Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.
Пик импорта ожидается в июне.
«Поставки арбузов начались в марте, а в конце апреля на Урал впервые прибыла крупная партия полосатой ягоды из Китая весом 20 тонн и стоимостью 2,5 миллиона рублей»,
– рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
Он также рассказал, что весной арбузы ждут с Ближнего Востока. В середине мая должны начаться поставки Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.
Пик импорта ожидается в июне.
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