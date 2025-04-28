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38 поддельных банкнот с начала года обнаружили в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала года в Свердловской области обнаружили 38 поддельных банкнот. Об этом сообщают в Уральском главном управлении Центробанка.
Также отмечается, что в банковской системе были обнаружены четыре поддельные монеты.
Общая сумма подделок превысила 138 тысяч рублей.
«Чаще всего подделывают купюру номиналом 5000 рублей образца 1997 года – таких банкнот было выявлено 25 штук. Купюру в 1000 рублей подделывали 11 раз. А среди банкнот в 2000 рублей и 500 рублей было выявлено всего две поддельные купюры»,
– рассказали в управлении.
Также отмечается, что в банковской системе были обнаружены четыре поддельные монеты.
Общая сумма подделок превысила 138 тысяч рублей.
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