38 поддельных банкнот с начала года обнаружили в Свердловской области

– рассказали в управлении.

«Чаще всего подделывают купюру номиналом 5000 рублей образца 1997 года – таких банкнот было выявлено 25 штук. Купюру в 1000 рублей подделывали 11 раз. А среди банкнот в 2000 рублей и 500 рублей было выявлено всего две поддельные купюры»,